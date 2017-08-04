Саакашвілі: у мене не було проблем залишити США

Міхеїл Саакашвілі, якому указом президента Петра Порошенка припинене українське громадянство, заявляє, що приїхав до Польщі безперешкодно зі США без дипломатичної допомоги.

«Вони попередили прикордонні служби, авіакомпанії, що не потрібно мене пускати. Але у мене не було жодних проблем, щоб залишити США. Хоча Аваков у перший же день викликав, наскільки я знаю від американців, заступника посла у Києві з попередженням чи вимогою не випускати мене зі Сполучених Штатів», – зазначив Саакашвілі в інтерв’ю телеканалу ZIK 4 серпня.

Представники української влади, зокрема голова МВС України Арсен Аваков, наразі не коментували цих заяв Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі прибув до Варшави зі США. Це стало його першою поїздкою з часу, як 26 липня президент Петро Порошенко припинив для нього українське громадянство.

Саакашвілі назвав указ Порошенка незаконним, метою якого є усунення його з української політичної арени. Він заявив, що оскаржуватиме це у судовому порядку.

1 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про необхідність більш чітко прописати процедури набуття і втрати громадянства, наголосивши, що екс-президент Грузії, екс-голова Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі може довести законність свого перебування в українському громадянстві в суді.

26 липня Державна міграційна служба заявила, що президент Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі.

Наступного дня в Адміністрації президента України пояснили, що припинення громадянства України Саакашвілі пов’язане з поданою ним недостовірною інформацією під час оформлення українського громадянства.