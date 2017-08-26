Саакашвілі заявив, що Грузія готує йому звинувачення у підготовці перевороту

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що влада Грузії у координації з українською планує звинуватити його у підготовці перевороту в Грузії.

Саакашвілі написав у Facebook, що грузинська влада «у повній координації з баригами в Україні» планує висунути нове звинувачення.

«Вони обіцяли [президентові України Петру] Порошенку, що вони подадуть обвинувачення до 10 вересня», – написав Саакашвілі.

Він зазначив, що нові обвинувачення дадуть українській владі «правову основу» для його затримання, якщо він прибуде в Україну. І додав, що звинувачення у спробі державного перевороту «сміховинні» і політично мотивовані.

У суботу, 26 серпня, керівник грузинського телеканалу «Руставі-2» Ніка Гварамія висловив припущення, що Саакашвілі може бути пред’явлене звинувачення у спробі здійснення перевороту.

Раніше Саакашвілі заявляв, що 10 вересня прибуде з Польщі в Україну через пункт пропуску «Краковець» (Львівська область).

Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи.

Після відставки з посади голови Одеської облдержадміністрації Саакашвілі став різко критикувати владу України.