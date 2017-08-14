У Порошенка заперечили твердження, нібито президент Литви скасувала з ним зустріч

Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко заявив, що інформація про начебто скасування зустрічі президентів Литви та України Далі Ґрібаускайте і Петра Порошенка не відповідає дійсності. Про це він написав у Facebook.

9 серпня на сайті українського «24-го каналу» з'явилась замітка Михайла Подоляка про те, що президент Литви Даля Ґрібаускайте не бажає спілкуватись з українським лідером Петром Порошенком.

«Мене особисто куди більше засмучує гнів литовського президента Далі Ґрібаускайте. По суті, вона була нашим ключовим зовнішньополітичним активом у найсильніші дні 2014/2015 років. І на своїх плечах винесла усю контрпропаганду, поки наші «генії» з першого постреволюційного боялися навіть дихати. Її відмова від спілкування з Петром Олексійовичем – вкрай погана ознака. Ознака розчарування тих, хто щиро і безплатно любить нас», – написав Михайло Подоляк.

Це поширили й інші сайти.

Про начебто скасування зустрічі Порошенка і Ґрібаускайте також заявив російський політик та підприємець Костянтин Боровой. Начебто це рішення вона ухвалила через ситуацію із Міхеїлом Саакашвілі.

«Президент Литви відмовилася від зустрічі з Порошенком. Такий символічний жест. І це, насамперед, небезпечна для самого Порошенка ситуація. Оскільки, якщо він буде все-таки «тягнути», а не розв’язувати цю ситуацію (як здається, найпростіше – сидіти й відмовчуватися), то все це скінчиться Майданом, відставкою», – заявив Боровой.

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Ці слова Борового також процитували у мережі.

Вигадану «новину» активно поширювали і коментували у соцмережах, щоправда, деякі із користувачів «погуглили» інформацію про начебто зрив зустрічі і дійшли висновку, що це – «фейк».

Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко заявив, що така інформація не відповідає дійсності.