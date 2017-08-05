Ще одне фейкове зображення у «страшилці» прокремлівських ЗМІ про Україну

Прокремлівські ЗМІ поширили дезінформацію про українських військовослужбовців, начебто ті «принесли в жертву місцевого мешканця слов'янському богу». Про це йдеться в огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків. Одне із видань навіть проілюструвало матеріал фотографією із фільму 2008 року.

Одне ЗМІ фейкову «новину»: що нібито група українських військовослужбовців 57-ї механізованої піхотної бригади відсвяткувала язичницький ритуал і принесла в жертву місцевого жителя слов'янському богу. Про це йдеться в огляді дезінформації прокремлівських медіа від робочої групи East StratCom.

«Дезінформація повторювалася в кількох медіа, і в одному з них це було проілюстровано фотографією солдата, що їсть руку. Фото, яке раніше використовувалося прокремлівськими дезінформаційними матеріалами, насправді походить з російського науково-фантастичного фільму 2008 року «Ми з майбутнього», – йдеться у матеріалі.

Цю ж так звану «новину» з іншими зображеннями раніше поширили й інші сайти, наприклад «Русская весна».

Це ж саме зображення прокремлівські медіа використовували для створення фейків ще у 2014 році.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».