Удар в обличчя журналісту в Москві. Деякі ЗМІ написали про «український слід»

Деякі ЗМІ та сайти повідомили про «український слід» в інциденті у Москві 2 серпня, коли кореспондент російського каналу «НТВ» зазнав удару в обличчя у прямому ефірі. Реакція соцмереж не змусила чекати: ЗМІ Росії брешуть.

2 серпня під час прямого включення російського телеканалу «НТВ» із парку Горького в Москві, де проходило святкування «Дня ПДВ» у Росії, чоловік «увірвався» в кадр із нецензурною лайкою і криками «Україну захопимо». Кореспондент телеканалу попросив чоловіка «помовчати» і той вдарив його у щелепу просто у прямому ефірі. Невідомий був одягнений у футболку з написом «Оплот». Пізніше нападника затримала поліція і доставила до найближчого відділку.

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Деякі ЗМІ та сайти писали про «український слід» у цьому інциденті і називали його навмисною постановкою. Так, наприклад, сайт «Политнавигатор» вийшов із заголовком: «Напад у прямому ефірі на журналіста «НТВ»: Знайдено «український слід». У новині також йдеться про те, що цей «сюжет» є свідомою провокацією, спрямованою проти так званих «республік Донбасу».

На сайті видання Russia Today з’явилось відео із коментарем оператора, який знімав це пряме включення.

«Ми знімали кореспондента у прямому ефірі і під час зйомки підійшов чоловік в кадр і закричав матом, що Росія – «пі-пі-пі », що Росія захопила мою країну, вдарив кореспондента в обличчя і просто пішов. Він був один, дуже п’яним і неосудним». Із такого коментаря можна зробити висновок, що чоловік висловився негативно про Росію. Насправді, у відеоролику не лунало слів: «Росія захопила мою країну». Натомість чоловік сказав: «Моя країна… Україну захопимо…»

На коментар оператора «НТВ» бурхливо відреагували у соцмережах. Так, наприклад, радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат України («Народний фронт») Антон Геращенко звинуватив російські ЗМІ у брехні: «Із п’яного негідника роспропагандисти почали ліпити не ворога України, а Росії».

Геращенко опублікував світлину, на якій чоловік – дуже схожий на чоловіка, що вдарив кореспондента, стоїть поряд із бойовиком Павлом Губарєвим, колишнім так званим «народним губернатором» угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що хуліганом виявився 32-річний мешканець Москви Олександр Орлов. І що, як випливає із його сторінки у соцмережах, він підтримує політику влади Росії і цікавиться подіями на Донбасі. Прес-служба російського МВС у Москві підкреслює, що цей громадянин жодного стосунку до повітряно-десантних військ не має. Як повідомляє Russia Today, друг Орлова заявив, що той відвідував тимчасово непідконтрольну Україні територію Донбасу, провів там деякий час і намагався влаштуватись на так звану «службу».