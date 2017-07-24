Прокремлівські ЗМІ про Україну та інтерпретація ними фашизму (огляд дезінформації)

Естонія – «фашистська держава»; ЄС «загрожує» своїм державам-членам насильством; а в Україні «навчають» майбутніх терористів. Про ці та інші приклади дезінформації повідомили у щотижневому огляді від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Експерти робочої групи East StratCom пишуть, що побачили альтернативні тлумачення слова «фашизм» на цьому тижні, адже якщо зазирнути у словник, то прочитаємо таке: «Державна система на чолі з диктатором, що володіє повною владою, яка насильницьким чином підриває опозицію та критику, контролює всю промисловість, торгівлю тощо і підтримує агресивний націоналізм і часто расизм».

«На цьому тижні ми побачили альтернативні тлумачення цього слова, оскільки німецька демократія була піддана сумніву з обвинуваченнями у фашизмі, що витікає з ініціативи щодо створення німецької пропутінської партії. І ми побачили, як демократичні повноваження Анґели Меркель були піддані сумніву, оскільки її звинуватили в тому, що вона – «диктатор», – йдеться у огляді.

У матеріалі наводять і інші приклади дезінформації: «Естонію ж звинуватили в тому, що вона є «фашистською державою», її також звинуватили в «русофобії». Якщо ж казати про факти, то як Естонія, так і Німеччина займають досить непогані позиції в рейтингах демократичних держав.

Звинувачення щодо Європи на цьому не припинилися. Одне видання Чехії повідомило про те, що ЄС «загрожує» своїм державам-членам насильством, якщо країни відмовляються від дотримання політики, прийнятої в Брюсселі.

«Ця дезінформація досить цікава. Перш за все, оскільки ЄС складається з держав-членів, політика фактично визначається країнами-членами разом з Європейським парламентом, який складається з демократично обраних представників всіх 28 держав-членів. По-друге, оскільки у ЄС немає власних сил безпеки – хто буде застосовувати передбачуване насильство? Можливо, бюрократи ЄС?».

Європу також звинуватили в спробі знищити Росію шляхом участі в глобальній війні проти неї.

Всі люди – «терористи»

Автори огляду також пишуть про «розмиття поняття тероризму в прокремлівській дезінформації», оскільки практично кожна людина, виявляється, – «терорист».

«Українського майора звинуватили в «плануванні теракту» під час саміту «Групи семи» минулого тижня, але не правоохоронні органи, а прокремлівські дезінформаційні ЗМІ».

Україну звинуватили в «навчанні» майбутніх терористів, і, за інформацією аналогічних ЗМІ, США незабаром «запустять» нову терористичну групу на Близькому Сході, як вони, «ймовірно, зробили» з угрупованням «Ісламська держава». Однак згадки про те, що США є частиною коаліції, яка бореться з угрупованням «Ісламська держава», немає. І Захід, мабуть, наразі «розробляє» «сценарій» наступної хімічної атаки, яка «буде приписана» президенту Сирії Башару Асаду, якщо вірити прокремлівським ЗМІ. Щоб спростувати це, у огляді рекомендують ознайомитись із попередніми прикладами дезінформації про Сирію.

Твердження, що Україна «займається підготовкою терористів», було підтверджено фейковим зображенням: текст на прапорі, який використовує угруповання «Ісламська держава», було нанесено на український прапор.

Фотофейк із Путіним

Люди можуть стати настільки одержимими поширенням дезінформації, вважають автори огляду, що вони будуть ділитися фейковим матеріалом, який навіть не претендував на серйозність.

«Саме це сталося на минулому тижні із низкою прокремлівських пропагандистів, коли вони так захопилися фотографією нібито із зустрічі «Групи двадцяти» в Гамбурзі, що вони забули запитати себе, чи не занадто це добре, щоб бути правдою», – йдеться у матеріалі.

Йдеться про світлину, де президента Росії Володимира Путіна начебто оточують світові лідери. Серед тих, хто поділився цією фотографією, був Володимир Соловйов – ведучий російського ток-шоу, яке автори огляду називають однією із «найвідоміших дезінформаційних програм» на російських федеральних каналах.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

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