Дональд Трамп назвав «хворими» новини у ЗМІ про «таємну вечерю» із Путіним» у Гамбурзі

Президент США Дональд Трамп висловив обурення з приводу новин у ЗМІ щодо начебто його таємної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Як пояснили у Білому домі, між двома лідерами відбулась лише «коротка розмова» під час обіду для лідерів «Групи двадцяти» на саміті у Німеччині, а не повноцінна друга зустріч.

На сторінці американського президента Дональда Трампа у мережі Twitter з’явилось повідомлення щодо новин у ЗМІ про його «таємну вечерю» із російським лідером Володимиром Путіним у Гамбурзі: «Фейкові новини про «таємну вечерю» із Путіним – «хворі». Усі лідери «Групи двадцяти» і їхні дружини були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала!».

У середу в ЗМІ повідомили про другу розмову Володимира Путіна і Дональда Трампа, що відбулась під час обіду для лідерів «Групи двадцяти» на саміті у Німеччині. Так, видання BBC пише: «Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін провели ще одну, раніше нерозкриту, розмову під час «Групи двадцяти» цього місяця, підтвердили у Білому домі. Містер Трамп залишив своє крісло і попрямував до Путіна, який сидів поруч з дружиною містера Трампа, Меланію. Президент США залишився наодинці з Путіним, окрім присутності офіційного перекладача президента Росії».

Ян Бреммер, президент американської групи Eurasia Group, яка вперше повідомила про це в інформаційному бюлетені для клієнтів, сказав з цього приводу: «Дональд Трамп встав з-за столу і сидів із Путіним близько години, він був дуже жвавим і дуже доброзичливим». Нікого іншого поруч не було, тому теми обговорення не були відомі, додав він.

Офіційний представник Білого дому повідомив, що між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом не було повноцінної другої зустрічі, а лише «коротка розмова». «Інсинуації про те, що Білий дім намагався приховати другу зустріч, брехливі, підлі й абсурдні», – зазначив представник Білого дому.

Слід додати, що деякі західні, російські, українські ЗМІ, а також різні маловідомі сайти дійсно використали у своїх заголовках формулювання: «таємна зустріч».