ЗМІ Росії поширили фейк про Мінські домовленості, видаючи слова Пєскова за оцінку Заходу

Деякі російські видання повідомили, що Захід нібито визнає порушення Києвом Мінських угод. Начебто такі заяви зробили європейські лідери. Як пишуть журналісти сайту StopFake.org, що бореться із неправдивою інформацією про події в Україні, таких заяв озвучено не було, в російських новинах використано цитату секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова.

10 липня сайт Ukraina.ru та інші російські інформаційні ресурси опублікували «новину» про те, що нібито лідери Франції і Німеччини не заперечують «факт недотримання українською владою домовленостей, досягнутих в Мінську». Така «новина» базована на цитаті сказаного прес-секретарем президента Російської Федерації Дмитра Пєскова. Однак, у ній не наводять висловлювання європейських політиків, які б підтвердили таку заяву.

Як пишуть журналісти сайту StopFake.org, канцлер Німеччини Ангела Меркель, навпаки, заявляла про повільний прогрес у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, і не звинувачувала в цьому Україну. Президент Франції Емманюель Макрон також не робив подібних заяв, пише StopFake.org.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков після робочого сніданку під час саміту G20 трьох лідерів «нормандської четвірки» (мінус Україна) заявив пресі, що політики обговорили ситуацію на південному сході України і відзначили, що «Мінські угоди не виконуються, багато в чому не виконуються Києвом, особливо політична частина.

«Також Пєсков додав інші власні судження, які він представив як думку європейських лідерів: «Справа в тому, що там важко не визнати. У тексті Мінських домовленостей є перелік тих кроків, які повинен виконати в політичному плані Київ. І нікому не спадає на думку заперечувати той факт, що Київ цього не робить», – йдеться у матеріалі Stopfake.

Цей фейк поширили «РИА-Новости», «ТАСС», «Спутник», Times.com.ua, «Дни.ру», «Свободная пресса» і багато інших.

Ані канцлер ФРН Ангела Меркель, ані президент Франції Емманюель Макрон не робили подібних заяв після робочого сніданку під час саміту G20. Так, Ангела Меркель зазначила, що під час сніданку вони «домовилися продовжити процес». «Але ми також відзначаємо, що прогрес йде дуже повільно, іноді зі стагнацією, іноді з кроком назад. Ми не замовчуємо ситуацію», – сказала Меркель. Президент Франції Емманюель Макрон також заявив: «Ми знаємо, наскільки там складна ситуація, тому ми ведемо переговори. Можливо, у нас буде зустріч в «нормандському форматі» (Франція, Німеччина, Україна і Росія), як ми його називаємо, в найближчі тижні».

У ЗМІ, обговорюючи зустріч трьох представників «Нормандської четвірки» під час саміту G20, відзначили, що саме Кремль постійно звинувачував Україну в невиконанні Мінських домовленостей.

Крім надання доказів підтримки бойовиків Росією, які та відмовлялася визнавати, європейські політики також порушили питання про безпеку представників ОБСЄ, які моніторять ситуацію на Донбасі. Так як були неодноразові випадки насильства з боку бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними.