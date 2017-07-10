ЗМІ Росії запустили фейк про окупований Крим і зміни до Конституції України

Деякі російські ЗМІ та сайти опублікували заголовок, що президент Петро Порошенко доручив вивести Крим зі складу України. Однак, у самому поширеному матеріалі не сказано про таке нібито «доручення». Натомість, використано цитату народного депутата Радикальної партії Юрія Чижмаря, про те, щоб позбавити Крим статусу автономії, що потрібно зробити саме на його думку, а не на думку президента Порошенка.

«Порошенко доручив вивести Крим зі складу України» – із таким заголовком наприкінці червня були здійснені публікації у деяких російських ЗМІ та на сайтах.

Так, «Известия» пишуть: президент України Петро Порошенко доручив Конституційній комісії підготувати проект змін до Основного закону щодо статусу півострова Крим. А далі наводять цитату українського депутата від Радикальної партії Юрія Чижмаря: «Ми зрозуміли, що на сьогоднішній день Автономна Республіка Крим не може вже існувати в складі унітарної країни», – заявив парламентарій в ефірі «5 каналу». Довшої цитати або більш детального коментаря Юрія Чижмаря «Известия» не наводять. Ці ж слова Чижмаря активно цитували й інші медіа та сайти.

У тій самій програмі в ефірі «5 каналу» депутат, представник Конституційної комісії завив: «Це був незрозумілий такий собі антиукраїнський компроміс, який сьогодні дав досить негативні речі, і я радий з того, що навіть представники кримськотатарського народу говорять про те, що це треба відміняти, і треба все ж таки вводити індивідуальну національну автономію, яка передбачає, але я проти цього, визнання конституційним органом Меджлісу, так, тому що інакше ми влізаємо тоді в дуже складну систему...»

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Президент Порошенко дійсно доручив внести зміни до Конституції, щоб передбачити в ній створення на півострові національної територіальної автономії кримських татар. Однак сам Чижмарь не підтримує цю ідею і в ефірі «5 каналу» заявив, що, на його думку, Крим зовсім повинен втратити статус автономної республіки.

Багато інформагентств, які опублікували цю заяву, мабуть, заплутались у темі й помилково приписали Порошенку позицію Чижмаря про те, що Крим має бути звичайною областю.

Що ж до заголовку «Известий», то про доручення «Вивести Крим зі складу України» взагалі не йдеться.

Президент України доручив внести зміни в кримський розділ Конституції ще минулого року. Першу публічну заяву про це він зробив 18 травня 2016 року на жалобному реквіємі, присвяченому річниці депортації кримських татар.

«Ми хоч і з запізненням усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар із повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічним українців, росіянам та іншим етносам півострова... І я звернуся до конституційної комісії із закликом створити найближчим часом із членів конституційної комісії, представників Меджлісу, експертів робочу групу з підготовки змін і доповнень до зазначеного розділу», ‒ сказав Петро Порошенко.

Рік по тому, 18 травня, на такому ж концерті-реквіємі він повторив цю ж заяву.

Ми робимо перші кроки в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар

«Тиждень тому конституційна комісія за моїм дорученням ухвалила рішення про створення робочої групи з опрацювання пропозицій, змін і доповнень до Конституції України про Автономну Республіку Крим. Так, ми робимо перші кроки в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар», ‒ сказав президент.

Робоча група для внесення змін до кримського розділу Основного закону з'явилася в Києві навесні. Її очолив Володимир Буткевич ‒ суддя Європейського суду з прав людини у відставці. Як повідомили Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, у членів робочої групи є консенсус щодо того, що конституційний розділ має відобразити право кримськотатарського народу на самовизначення у формі національної територіальної автономії. Але Чубаров додав, що поки рано говорити про те, як будуть змінені конкретні пункти, що стосуються органів влади Криму, а також їхніх повноважень.

Народний депутат України Мустафа Джемілєв, який також перебуває у складі робочої групи, зазначив, що, на його думку, в Конституції не обов’язково називати Крим кримськотатарською автономією.

«Я, наприклад, прихильник того, щоб збереглося найменування «Автономна Республіка Крим». Необов’язково називати кримськотатарською автономією. Просто запровадити термін, що ця автономія утворюється в порядку реалізації права кримськотатарського народу на самовизначення в рамках української держави», ‒ сказав Джемілєв у коментарі для Крим.Реалії.