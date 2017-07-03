Як виник фейк про нібито рекламні білборди в Києві проти російської мови

Російські ЗМІ та деякі видання в Україні масово повідомили, що на вулицях Києва розміщено білборди або ж сітілайти, на яких порівнюють російську мову із інфекцією. Деякі додали, що це є актуальною рекламною кампанією. Однак, плакат виявився зовсім не новим і немає жодного підтвердження, що це реклама на вулицях Києва.

Так, канал Міноборони Росії із посиланням на сайт газети «Вести», що виходить в Україні, зазначає: «На вулицях української столиці з’явилася реклама, яка агітує відмовитися від «російської мови», порівнюючи її з інфекцією. Знімками, на яких зображені сітілайти зі скандальними надписами, діляться користувачі соціальних мереж. На плакаті представлено людину з висунутим язиком, що розділений на три секції і розфарбований у різні кольори. Секції підписані словами: імперіалізм, агресія, війна, сепаратизм і смерть».

«Новини» про це надрукували «НТВ», «Звезда», Life, газета «Вести», що виходить в Україні, «РИА-Новости», «Известия», rubaltic.ru і багато інших.

Російський канал Life навіть випустив невеличке відео із заголовком: «Русофобська реклама». Цікаво, що у самому відео кадри міста, однак так і не показано, де ж є такі плакати або рекламні постери.

ЗМІ використали зображення із постером, пославшись на Facebook сторінку Володимира Хенгістова.

Пізніше, сам Володимир Хенгістов пояснив, що він не є автором світлини. І сказав, що ЗМІ зманіпулювали, стверджуючи, що цей плакат висить скрізь у Києві.

Як виявилось, вперше таке ж саме зображення і постер про «інфекцію» можна було побачити ще у 2015 році на виставці «Український патріотичний плакат 2015».

Як пише член комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, 28 червня це фото запостив у коментарях до однієї з дискусій користувач Іван Гранаткін. 1 липня це ж фото опублікував ще один користувач, не вказавши джерело. У той же день, пише Тимчук, цю світлину опублікував у себе на сторінці Володимир Хенгістов.

2 червня інформацію про «рекламну кампанію», що ображає російську мову вже масово поширювали російські медіа. Багато з яких послались на газету «Вести», що виходить в Україні, і Володимира Хенгістова, як першоджерело.

«Восени 2015 року, тобто, півтора роки тому, в Україні проводили «Український конкурс патріотичного плаката – 2015», кураторами якого були Антін Мухарський та Єлизавета Бєльська. Серед учасників конкурсу був і плакат про «заразливу російську мову». Його автором є той самий Іван Гранаткин, який запостив зображення 28 червня. Наявність помилок в тексті плаката він пояснює тим, що в момент виготовлення макета був російськомовним», – пише Тимчук.