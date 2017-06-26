Прокремлівська кампанія з дезінформації ні на один тиждень не залишає Україну в спокої – East StratCom

Прокремлівські медіа продовжують змальовувати Росію – як «Добру» і повідомляти про «Злий Захід», а також пояснюють окупацію Криму розширенням НАТО. Окрім цього з’явилася нічим не підтверджена «історія» про те, що українські спецслужби нібито використовують наркозалежних осіб для шпигунства на сході України. Про це та інше – у свіжому огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

«Ми стали свідками оповідань про «Добру Росію» і «Злий Захід»», йдеться у щотижневому огляді. Одні ЗМІ казали про припущення, що мета США – завоювання Росії, інші – поширювали інформацію про те, що розширення НАТО означає агресію щодо Росії. Це твердження раніше неодноразово спростовували, як команда East StratCom, так і НАТО.

«Приєднання Чорногорії до НАТО було представлено як змову Заходу з метою зменшення впливу Росії на Балканах, ігноруючи той факт, що сама Чорногорія ухвалила рішення подати заявку на вступ до альянсу», – йдеться у матеріалі.

Незаконну анексію Криму ЗМІ пояснили розширенням НАТО.

«Незважаючи на те, що саме Росія встановила контроль над півостровом і що це порушення міжнародного права не має ніякого стосунку до НАТО», – наголошують автори огляду.

Присутність військових НАТО в країнах Балтії було визначене як «ідентичне» нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз в 1941 році, а Ангела Меркель була описана як «фюрер Четвертого Рейху».

«Порівнювати нинішню Німеччину і особливо Ангелу Меркель із нацистською Німеччиною – повторювана тенденція прокремлівської дезінформації. Розширена присутність передових сил НАТО в Балтиці насправді є частиною посилення сил стримування і оборони, як це було погоджено на саміті 2016 року в Варшаві», – йдеться в огляді.

Маніпулювання тероризмом і наркоманією

Як пишуть експерти робочої групи, у минулий тиждень прокремлівські ЗМІ повідомляли, що Захід нібито не хоче боротися з тероризмом, що західні країни організували нещодавній теракт у Лондоні, і що саме спецслужби США є творцями ісламського фундаменталізму.

«Ми також дізналися, що теракт в Лондоні був інсценуванням і що кореспонденти CNN зняли у прямому ефірі постановочний мітинг мусульман, які засуджують теракт в Лондоні – ці чутки телеканал CNN спростував у своїй заяві».

Також в огляді йдеться про «історію», начебто спецслужби України використовують наркозалежних осіб для шпигунства на сході України.

«Доказів такого твердження не існує (можна задатися питанням, чи дійсно ефективно для збору інформації покладатися на наркозалежних осіб?). Із тих же прокремлівських ЗМІ ми також дізналися, що уряд України намагається збільшити число наркозалежних людей в тому ж регіоні», – зазначено в аналізі дезінформації.

Офіційний телеканал Міністерства оборони Росії «Звезда» повідомив, що українські спецслужби планують переправити на Донбас понад 200 кілограмів кокаїну для знищення і «наркотизації» населення. Як завжди, ніяких доказів не наводиться, йдеться в огляді.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ, й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це, однак, не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції, або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на запит глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».