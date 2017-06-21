Речник Путіна: відео авіаудару США під виглядом російського надало Міноборони Росії

Речник президента Росії Дмитро Песков назвав неправильною інформацію, що у фільмі-інтерв’ю режисера зі США Олівера Стоуна Володимир Путін показував відеозапис повітряного удару США під виглядом російського.

Як сказав речник журналістам, той відеозапис є матеріалом Міністерства оборони Росії і частиною доповіді міністра оборони президентові Росії.

Напередодні Песков уже називав «цілковитою нісенітницею» викриття інтернет-активістів, що Путін показував Стоунові відеозапис нібито російського повітряного удару по екстремістах угруповання «Ісламська держава» в Сирії, але це було відео американського удару по талібах в Афганістані.

Такого висновку активісти дійшли, переглянувши оприлюднену днями у США одну з серій фільму «Інтерв’ю з Путіним», який кілька років знімав Стоун, прихильник російського керівника. Якраз у середу її мають показати на телебаченні і в Росії.

Зокрема, як написало видання «Медуза», кадри відеозапису збігаються з оприлюдненими у США ще багато років тому, задовго до вступу Росії у війну в Сирії. Ті кадри показують повітряний удар бойового вертольота США по бойовиках екстремістського угруповання «Талібан» в Афганістані 2009 року.

Російськомовні ж голоси пілотів, накладені на відео, яке в кадрі кінофільму Путін показує Стоунові, взяті вочевидь із запису з літа 2014 року, теж до початку сирійської кампанії Росії. Найімовірніше, це запис переговорів пілотів українських бойових вертольотів у перебігу їхнього удару по захопленому тоді бойовиками Донецькому аеропорту наприкінці травня 2014-го.

В інтернеті знайшли й сам той монтаж – американське відео і накладені голоси російською, – який Путін показував Стоунові з екрана мобільного телефону.

Дослідницька організація Conflict Intelligence Team зробила відеоролик, який доводить ідентичність відеоряду обох записів – на телефоні в Путіна як нібито російський удар у Сирії і на американському сайті як удар США в Афганістані.

Це вже не вперше в Росії вдалися до фальшивої ідентифікації відеозаписів російських повітряних ударів у перебігу сирійської кампанії Кремля. Росія, вступивши 2015 року у громадянську війну в Сирії на підтримку режиму президента Башара аль-Асада, стверджує, що завдає там ударів по бойовиках «Ісламської держави» і ще одного екстремістського угруповання, відомого раніше як «Джабгат ан-Нусра». Водночас відеозаписи, які публікувало Міністерство оборони Росії як свідчення російських ударів по об’єктах екстремістів, на кшталт нафтобаз тощо, як з’ясовувалося, в багатьох випадках показували удари по цивільних об’єктах, наприклад, зерносховищах, інших супротивників влади Асада за десятки кілометрів від найближчих позицій екстремістів.