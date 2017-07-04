Канал «Россия-1» видав старе відео «Азова» за запис обстрілу 9 травня 2017 року на Донбасі

Канал «Россия-1» розповів про обстріл села на Донбасі, що начебто стався 9 травня і звинуватив у цьому полк «Азов», що нібито стріляв у той день зі старих радянських гармат. Однак, на підтвердження цього було використано відео зі стрільбою, що доступне у мережі ще з 2015 року. Першими це помітили журналісти російської служби BBC.

2 липня на сайті «Вести.ру», що належить російському медіахолдингу ВДТРК, вийшов сюжет із назвою «Донбас розстрілюють під фашистські марші з радянських гармат».

У сюжеті йдеться про обстріл контрольованого угрупованням «ДНР» села Безіменне, який, за твердженням «Вестей недели», стався 9 травня і був найбільш жорстоким у цьому році.

«Цього року найжорстокіший обстріл витримало село Безіменне, це сталося 9 травня. Стріляв націоналістичний полк «Азов», причому зі старої радянської гармати», – каже кореспондент. І додає, що, били по центру селища, де покладали квіти до пам'ятника воїнам, загиблим у Другій світовій війні. Він також говорить, що для обстрілу використали стару радянську гармату.

Його слова супроводжуються відеозаписом, на якій видно, як кілька людей стріляють з гармати, а голос за кадром каже: «Ми стріляємо з гармати 43-го року по російських окупантах». Далі у сюжеті є уривок інтерв'ю одного з бійців «Азова» з позивним Яр, який розповідає, що його товаришу по службі хотілося постріляти зі старої гармати і так сталось, що колись йому довелось стріляти саме з неї.

Автор матеріалу на сайті російської служби BBC звертає увагу на те, що на YouTube дійсно є цей ролик із розповіддю полку «Азов» про стару зброю, і він підписаний як: «Обстріл з 100 мм артилерії зондеркоманди «Азов» Безіменного 9 травня 2017 р.». Однак, це відео доступне у мережі ще з 2015 року на каналі AZOV media.