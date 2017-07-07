Прокремлівські ЗМІ «уздріли» бажання Заходу зменшити кордони Росії до часів середньовіччя (огляд дезінформації)

Польща хоче закрити кордон із Україною, Київ здійснює секретний план, розроблений США для геноциду етнічних росіян на Донбасі, а США прагнуть окупувати Європу. Про ці та інші приклади дезінформації повідомили у щотижнемову огляді від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Минулого тижня прокремлівська дезінформація «повернулась» у середньовіччя. Як йдеться в огляді, ЗМІ припустили, що Захід або НАТО планували зменшити територію Росії після падіння СРСР до розміру ​історичного «Великого князівства Московського».

«Як і в будь-якому гарному шпигунському романі, вся ця інформація була нібито знайдена в секретних документах, отриманих російськими спецслужбами, які незабаром, мабуть, були передані виданню «Спутник». Додаткової інформації про те, чому Захід або НАТО планують розділити Росію, згідно із середньовічними територіальними кордонами, не було, але цікава дезінформація з’явилася як в російськомовних, так і в англомовних ЗМІ. Зрозуміло, заяви були зроблені без будь-яких доказів існування «плану Великого князівства», – йдеться в огляді.

Однак це не єдиний випадок дезінформації, яка зображує Захід, як зло, йдеться у звіті. Захід також звинуватили в невдоволенні поверненням до «Великого князівства Московського» і розробці плану, щоб повністю стерти Росію з мапи. Також стверджувалося про початок війни світів, оскільки санкції проти Росії були представлені як боротьба зі слов’янським світом. «Згадки про те, що санкції ЄС, а також санкції США проти Росії були введені через незаконну анексію Росією частини України, не було», вказано у матеріалі.

США були зображені не тільки як ворог Росії, але і як ворог Європи. Чеське ЗМІ заявило, що США прагнуть окупувати Європу і знищити незалежність континенту. Крім того, на російському державному телебаченні заявили, що Україна здійснює секретний план, розроблений США для геноциду етнічних росіян на Донбасі.

«Заяви про геноцид у Східній Україні – це повторення дезінформації, яка не була доведена і про це кажуть тільки прокремлівські та пропагандистські ЗМІ», – вважають автори огляду.

Україна у заголовках

Члени групи East StratCom пишуть, що окрім тверджень, що українська влада є «терористичною», нинішній президент прийшов до влади через «державний переворот», також спостерігались дещо незвичні новини. Зокрема, буцімто Польща заявила, що хоче закрити кордон з Україною, в той час як насправді експериментальний проект щодо пішохідного прикордонного пункту пропуску між Україною та Польщею завершиться, згідно з планом, у червні.

«Інше ЗМІ заявило, що Польща неохоче пускає українців, а в особливо заплутаній статті видання «Спутник» стверджувалося, що Київ хоче, щоб Франція і Німеччина заплатили за відновлення Донбасу. Стаття збиває з пантелику, так як єдину згадку про це можна знайти в заголовку. «Спутник» часто використовує таку тактику, як спосіб поширення дезінформації та непідтвердженої інформації, без необхідності доводити заяви доказами», – пишуть автори огляду.

Таблицю із актуальними прикладами дезінформації можна завантажити тут.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».