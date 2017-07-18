Окупований Крим. ЗМІ Росії і ФСБ брехнею заманюють «туристів»?

Російський канал «НТВ» й інші ЗМІ Росії повідомили про начебто «туристичну блокаду» окупованого Криму з боку Києва. Вони стверджують, що до півострова нібито стоять «багатокілометрові черги» та додали відео з КПП «Чонгар». А деякі інші ЗМІ написали про «багатокілометрові черги», з посиланням на ФСБ Росії, використавши стару світлину за квітень 2017 року. В такий спосіб, брехнею, заманюють на окупований півострів туристів?

«Влада» Криму звинуватила Київ у «туристичній блокаді» півострова», «Українські прикордонник «маринують» охочих потрапити до Криму». Із такими й іншими заголовками вийшли новини у російських ЗМІ і на російських телеканалах.

18 липня російський канал «НТВ» повідомив: «Українська влада намагається чинити перешкоди своїм туристам, охочим відпочити на кримських берегах». У новині наведені слова підконтрольного Кремлю «голови» «регіонального міжнаціонального комітету» Заура Смірнова, який каже, що прикордонники начебто отримали з Києва «вказівку створювати штучні перешкоди туристам». Окрім того, на його думку, «Крим не залежить від українського туриста».

До новини також прикріпили відео. Однак це відео було зроблене для Крим.Реалії – проекту Радіо Свобода, й воно завантажене у мережу ще 3 липня.

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На тлі цього ролика, ведуча російського «НТВ» каже про начебто «багатокілометрові черги» із машин до Криму.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян прокоментував для Радіо Свобода ситуацію на адмінмежі із окупованим Росією українським Кримом і заявив, що саме російські прикордонники, що тимчасово контролюють півострів, уповільнюють процес пропуску автомобілів.

Періодично вони виникають на «Чонгарі», але несуттєві. Ці черги створюються штучно. Зрозуміло, чим повільніше оформлюють транспортні засоби на тому боці, тим більші скупчення відбуваються. Цю сталу тенденцію ми відслідковуємо з травня місяця

«Якщо говорити про причини виникнення скупчення автотранспорту, то їх взагалі немає на «Чаплинці» і на «Каланчаку». І, так, періодично вони виникають на «Чонгарі», але несуттєві. Станом на 15-ту годину сьогодні на «Чонгарі» було до 40 автомобілів – це невелике скупчення автотранспорту на цьому напрямку. В той же час навіть не в цьому напрямку ці скупчення виникають через те, що представники окупаційних служб дуже повільно оформляють автотранспорт. Вони самі писали на своїх сайтах, що вони оформлюють не більше від чотирьох автомобілів за годину. Зараз дещо тенденція змінилась: вони почали оформлювати до 10 автомобілів за годину. Але ця активізація відбувається тільки в момент приїзду знімальних груп російських телеканалів. Тобто, ці черги створюються штучно. Зрозуміло, чим повільніше оформлюють транспортні засоби на тому боці, тим більші скупчення відбуваються. Цю сталу тенденцію ми відслідковуємо з травня місяця».

Повертаючись до новини російського «НТВ», у ній міститься твіт із начебто актуальним зображенням КПП.

Деякі ЗМІ Росії написали про «величезні черги», використавши те саме фото. Наприклад, сайт «Правда.ру» повідомив у вівторок про багатокілометрові черги на адмінкордоні із тимчасово окупованим півостровом і вийшов із заголовком: «Українці рвуться до Криму: ФСБ показала багатокілометрові черги».

Багато інших сайтів також проілюстрували новини цією ж світлиною.

Однак фото не нове. Його опублікували ще 29 квітня на сторінці Держприкордонслужби України у Facebook. Тоді у відомстві заявляли, що «влада» півострова припинила пропуск напроти КПВВ «Чонгар» та «Чаплинка»: «Контрольні служби окупаційної влади, навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чонгар» та «Чаплинка» продовжують створювати незручності для громадян, які прямують на півострів. Четверту добу поспіль вони повільно оформлюють транспортні засоби, що призвело до їх накопичення».

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Олег Слободян також додав, що наразі спостерігається тенденція до зниження пасажиро-транспортного потоку до окупованого Криму.

«Якщо порівняти динаміку двох тижнів липня 2016 року із двома тижнями липня 2017 року, то це зниження пасажиропотоку на 13% і зниження транспортного потоку 27%. Це стала тенденція до зниження із року в рік», – зауважив він.