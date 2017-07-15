Неминуча «загроза» громадянської війни в Швеції (огляд дезінформації)

Мешканці європейських країн «нав’язують дітям» політику ЛГБТ, щоб ті створювали кольорові революції, а в Україні скасували фестиваль через сміття – про ці та інші приклади дезінформації повідомили у щотижневому огляді від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

На думку оглядачів групи East StratCom, які щотижня публікують приклади фейків і маніпуляцій у ЗМІ, у прокремлівській дезінформації Європа і Захід виступають в ролі «інших». Це означає, що вони повинні бути представлені, як ті, що відрізняються від інших – можливо, підозрілими, злими або просто слабкими. На їхню думку, почуття сумніву щодо «інших» підживлює «соціальне відчуження».

Цього тижня прикладами дезінформації є вже не нові заяви про те, що мешканці європейських країн є «русофобами»; що вони крадуть дітей у батьків без будь-яких підстав. А також йдеться про те, що в європейських країнах нав'язують політику ЛГБТ, щоб зробити дітей аморальними, щоб ті проводили кольорові революції, коли виростуть, наголошено в огляді дезінформації.

«Швеція також повернулася в дезінформаційні заголовки цього тижня. Ми дізналися, що на цю країну, в якій спостерігається один із найвищих рівнів життя у світі, мабуть, насувається загроза громадянської війни. За інформацією у ЗМІ, минулого тижня в Швеції голова Національної поліції звернувся по міжнародну допомогу, оскільки країну розривають на шматки мусульманські іммігранти.

Насправді він закликав до розширення співробітництва між державними органами в уразливих районах – заклик про допомоги у зв'язку з серйозною проблемою – це правда, але правда далека від громадянської війни», – йдеться в огляді.

Українці «залишилися» без джазу

Ще одним фейком тижня є новина на офіційному телеканалі Міністерства оборони Росії, «Звезда», йдеться у матеріалі. Там повідомили, що Alfa Jazz Fest у цьому році скасували через серйозні загрози здоров'ю, викликані кількістю сміття на вулицях у Львові. Насправді, фестиваль відбувся, згідно з планом, і ніяких задумів щодо його скасування не було взагалі, це питання навіть не обговорювалося. Оглядачі додають, що це й же канал відомий і іншими вигаданими історіями про Україну, такими як «Українці відбирають хліб у голубів», і що в українській армії є зомбі.

«Сайт Lenta.ru повідомив своїм читачам, що Київ планував збити рейс MH17, знову прагнучи посіяти сумніви щодо причини цієї трагічної події, хоча в технічному звіті Спільної слідчої групи чітко вказано, що ракета, яка збила MH17, була запущена з російського транспортного засобу, який приїхав на територію України, а потім знову повернувся до Росії», – йдеться в огляді.

​У звіті йдеться і про фейк із начебто «рекламною кампанією» проти російської мови у Києві. Про цей фейк раніше писали журналісти Радіо Свобода, що працюють над рубрикою «Деза».

«Це підтверджує стандартний, але необґрунтований дезінформаційний наратив про те, що Україна загрожує своїм російськомовним громадянам. Але в історії про рекламну кампанію є одна деталь, яку потрібно виправити; плакат є всього лише одним аматорським експонатом виставки у 2015 році, а не постійною рекламною кампанією на вулицях Києва. Отже, це ще одна частина постійної російської кампанії з дезінформації», – вважають експерти робочої групи.

Завантажити таблицю з прикладами дезінформації зібраними для 74-го випуску «Огляду дезінформації» можна тут.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».