Російський телеканал поширив фейк, що Вашингтон визнав Крим «російським»

Російський телеканал «Звезда» опублікував «гучний» заголовок про визнання Криму «російським» і послався на видання The Washington Post. У матеріалі американського видання використали мапу України без Криму і зі «столицею» у окупованому Донецьку, вигадану та запропоновану угрупованням «ДНР», щоб описати нещодавню заяву цього угруповання, яке в Україні визнане терористичним.

Російський канал Міністерства оборони «Звезда» у четвер повідомив: «У Вашингтоні визнали Крим «російським». У самому тексті новини сказано, що американське видання Washington Post у своєму мікроблозі в Twitter до статті про об'єднання так званих «ДНР» і «ЛНР» в нову «державу» «Малоросія» опублікувало карту України без Криму. Як бачимо, це твердження не зовсім пояснює заголовок публікації.

Про цю публікацію Washington Post повідомили і інші сайти.

Матеріал на сайті видання Washington Post «Українські сепаратисти стверджують, що створили нову «країну»: «Малоросія» або «Маленька Росія» дійсно використовує карту України без Криму, але це зображення взяте із заяви угруповання «ДНР» у соцмережах і використане, щоб продемонструвати запропоновану цим же угрупованням нову «державу» – так звану «Малоросію».

Автор матеріалу Адам Тейлор пише про заяву, раніше зроблену лідерами угруповання: «Сепаратисти у східній Україні заявили, що у вівторок заснували нову «країну» – «Малоросію», що англійською означає «Маленька Росія» – вони сподіваються, що нарешті обійдуть Україну. На карті, випущеній сепаратистами, вся Україна була зображена як частина «Малоросії», за винятком Криму – півострова, що був анексований Росією в березні 2014 року. Київ залишиться «історико-культурним центром без статусу столиці» у новій «державі», за словами сепаратистів, а Донецьк стане новим політичним «центром» «Малоросії».

Слід додати, що наприкінці червня санкції проти Росії було розширено Мінфіном США: у переліку «міністри» ОРДЛО, «Нічні вовки».

Загалом санкційний список було розширено на 38 позицій, серед яких є санкції, спрямовані проти організації «Нічні вовки», приватної російської військової компанії «Вагнер», численних «міністрів» угруповань «ЛНР» та «ДНР» тощо.

«Таким чином Росію підштовхують до пошуку дипломатичного вирішення, – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін. – Чинна адміністрація віддана дипломатичному процесу, який гарантує суверенітет України, і не повинно бути жодного полегшення санкцій, доки Росія не виконає свої зобов’язання, відповідно до Мінських угод».

На Заході не визнають незаконної анексії Криму. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».