Як у Харкові викрили фейк про «протест» на заводі

Російські ЗМІ з посиланням на портал «Комментарии» розповіли про начебто «мітинг» на Харківському заводі залізобетонних конструкцій і на підтвердження продемонстрували ролик із людьми, що вимагають «відновити економічні зв’язки з Росією». Як виявилось, це відео не має жодного стосунку до справжнього заводу залізобетонних конструкцій у Харкові, про це повідомив директор підприємства. Також на заводі побували місцеві журналісти, які зняли цілий сюжет-спростування на цю тему.

Російський канал «Россия-24» повідомив у вівторок про начебто «мітинг» – «за відновлення економічних зв’язків із Російською Федерацією» працівників Харківського заводу залізобетонних конструкцій.

Російська ведуча розповідає: «Жителі Харкова вимагають від влади негайно відновити економічні зв’язки з Росією. Мітинг, на який вийшли 500 осіб, відбувся в понеділок на території місцевого заводу залізобетонних конструкцій. Робочі скандували: «Дайте нам роботу!». Підприємство перебуває на межі розорення. З подібними вимогами до президента Порошенко звернулися вже понад десяток великих виробництв країни».

Канал продемонстрував і начебто відео «цього мітингу».

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Про це розповіли і інші медіа та сайти.

Журналісти порталу 057.ua – «Сайт міста Харкова» зацікавились історією і вирішили відправитись на завод.

«Побачивши відеоролик, директор підприємства на якому нібито пройшов «мітинг» дуже здивувався. Перше, на чому наголосив Владислав Остренко – місце зйомки йому незнайоме. Оглянувши відео ретельно, з упевненістю заявив: відео – фейк», – пише 057.ua

Директор підприємства Владислав Остренко дав коментар і іншим виданням Харкова. Де пояснив, що «новина є фейком».

Знято не на нашому підприємстві, жоден із тих, хто бере участь у «мітингу» на нашому заводі не працює. Підприємство ніколи не працювало з Росією

«Знято не на нашому підприємстві, жоден із тих, хто бере участь у «мітингу» на нашому заводі не працює. Підприємство ніколи не працювало з Росією, так як залізобетон – продукт суто регіонального значення, його економічно недоцільно возити далі ніж на 100 кілометрів від заводу. На цей момент завод працює стабільно, ніякої напруженості в колективі немає», – заявив Остренко.

Звідки відео і де його знімали?

Журналісти порталу 057.ua повідомляють що у виданні, яке розповсюдило матеріал і є першоджерелом, коментувати ситуацію відмовляються.

«У телефонній розмові представник сайту розповів, що матеріал надіслали поштою. Ким саме – уточнювати не захотів. Нібито надіслав якийсь журналіст, але редакція не перевірила інформацію і виставила на сайт».

Деякі користувачі соцмереж після виходу матеріалу порталу 057.ua повідомили, що впізнають це приміщення, і, ймовірно, це знімали саме у Харкові.

Фейк про мітинг на заводі у Харкові детально прокоментував на своїй сторінці у Facebook народний депутат, військовий експерт Дмитро Тимчук. На його думку, Росія домагається дестабілізації ситуації у Харківській і Запорізькій областях. «Дестабілізація цих регіонів – те, чого посилено домагається Росія і її агенти впливу, буде особливо чутлива для України. Крім роз’яснювальної роботи з людьми, все гостріше стає питання про відповідальність організаторів таких провокацій».