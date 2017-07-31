Вигадка ЗМІ Росії: Україні загрожує посуха через перекриття Північно-Кримського каналу

Деякі російські ЗМІ та сайти повідомили про засуху на материковій частині України начебто через перекриття Північно-Кримського водного каналу. Однак це, як повідомили у відділі агрометеорології «Укргідрометцентру» не несе негативних наслідків для материкової України. А серйозну проблему від цього має окупований Росією Крим.

Видання «Украина.ру» опублікувало статтю про те, що Україні нібито загрожує посуха через перекриття Північно-Кримського водного каналу. Такі висновки були зроблені нібито зі слів начальника відділу агрометеорології «Укргідрометцентру» Тетяни Адаменко.

Україна «самознищується» через «водну блокаду» і залишиться без прісної води – з такими заголовками вийшли новини на сайтах «Новостное агентство Харьков», «Госновости». Про це також повідомили «РИА-новости».

Сама ж Тетяна Адаменко в коментарі сайту StopFake, що бореться із неправдивою інформацією про події в Україні, спростувала таке трактування її слів. Так, дійсно, в Україні спостерігається тенденція до маловоддя. Але, як сказала Адаменко, рятують від цієї проблеми водосховища.

Перекриття Північно-Кримського каналу не має для материкової України негативних наслідків. Навпаки, це збільшення запасів води

«Перекриття Північно-Кримського каналу не має для материкової України негативних наслідків. Навпаки, це збільшення запасів води, в тому числі і для зрошення. Журналісти неправильно трактували мою відповідь на поставлене запитання», – запевнила Адаменко.

Проблеми через блокаду каналу є в анексованого Криму, а не в материкової Україні. Через відсутність дніпровської води зрошуване землеробство в Криму зазнало значних збитків. Про це пише проект Радіо Свобода Крим.Реалії. Наприклад, зі 140 тисяч гектарів зрошуваних угідь у Криму в 2014 році залишилося тільки 17 тисяч гектарів, які поливали з місцевих джерел. Через рік площа зрошуваних земель скоротилася до 13,4 тисячі гектарів.

Нагадаємо, що Північно-Кримський канал, побудований у 1960-і роки, постачав водою з Дніпра посушливі райони Криму. Однак після його окупації Росією навесні 2014 року влада України ухвалила рішення припинити поставки води.