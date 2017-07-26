В СММ ОБСЄ спростували заяву одного з ватажків угруповання «ДНР» щодо обстрілу безпілотника місії

Один з ватажків угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ «ніяк не відреагували» на вибухи і обстріл безпілотника місії під час візиту Александра Гуґа на непідконтрольну українській владі територію Донецької області. Однак у СММ ОБСЄ такі його заяви заперечили і повідомили, що оперативно звітували про все у Twitter та у щоденному звіті місії.

Один з ватажків угруповання «ДНР» Денис Пушилін висловив своє обурення щодо висвітлення ситуації у зоні бойових дій Спеціальною моніторинговою місією СММ ОБСЄ, про це 22 липня повідомив сайт, що іменує себе «Донецкое агентство новостей».

«Вчора заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ відвідав населені пункти Ясинувата, Крута Балка та Василівка. Під час цього візиту підрозділи 72-ї ОМБР двічі відкривали вогонь з мінометів калібром 120 міліметрів. Зокрема, о 12.13 – по району населеного пункту Ясинувата і о 14.35 – по району населеного пункту Василівка, де на той момент працювали представники СММ ОБСЄ на чолі з Гуґом. Крім того, українські силовики робили спробу перехопити і відвести на свою територію безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ», – заявив Пушилін.

Він також підкреслив, що такі начебто «кричущі факти порушення Мінських угод українськими силовиками» з боку керівництва СММ ОБСЄ «не спричинили реакції».

Його слова процитували російські ЗМІ і інші сайти угруповання «ДНР».

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відповіла на звинувачення Пушиліна в Twitter, де підкреслила, що СММ оперативно доповіла на офіційній сторінці місії в Twitter про вибух, який спостерігачі чули в Василівці, і про інший інцидент також.

«Факт полягає в тому, що СММ двічі довелося припинити польоти міні-БПЛА – в Ясинуватій і в районі насосної станції в Василівці – у зв'язку з вогневою активністю неподалік, при цьому щонайменше в одному випадку вогонь був націлений на БПЛА».

В ОБСЄ також додали, що спостерігачі оперативно доповіли про вибух, який чули в Василівці і обидва інциденти описали в щоденному звіті місії.

Ось що у звіті СММ ОБСЄ сказано про запуск БПЛА місії у той день:

«Зі своєї позиції в підконтрольному «ДНР» місті Ясинувата (16 кілометрів на північний схід від Донецька) упродовж 8 годин спостерігачі чули 15 вибухів невизначеного походження за 2-5 кілометрів на південний захід, захід, північний захід і південно-південний захід. Команда місії здійснила запуск міні-БПЛА в Ясинуватій. Після 5 хвилин польоту члени патруля СММ чули 25 черг зі стрілецької зброї за 1-2 кілометри на південно-південний захід – у районі, над яким літав БПЛА. Політ БПЛА був негайно припинений, апарат під час посадки пошкоджений не був. Команда місії повідомила про це офіцеру Російської Федерації при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК), який був присутній у цьому місці. 21 липня відразу після запуску міні-БПЛА в районі насосної станції у Василівці спостерігачі чули гучний вибух невизначеного походження за 100-200 метрів на північ. Політ БПЛА був негайно припинений, апарат під час посадки пошкоджений не був. У цьому районі були помічені два члени «ДНР». Команда СММ повідомила про це офіцеру Російської Федерації при СЦКК, який був присутній у цьому місці».

На сайтах угруповання «ДНР» і у ЗМІ Росії написали, що безпілотник обстріляли ЗСУ. Однак у звіті ОБСЄ цього не сказано. Одне російське видання повідомило ​навіть, що «ЗСУ підбили у Донецьку безпілотник ОБСЄ».