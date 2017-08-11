ЗМІ Росії поширили фейк про походження зброї угруповань «ДНР» і «ЛНР»

Російські ЗМІ та блогери використовують фейкові документи для того, щоб «довести», що зброя, яка є в угруповання «ЛНР» і «ДНР», – захоплені трофеї. Про це пишуть журналісти порталу Stopfake.org, що бореться із неправдивою інформацією про події в Україні.

Журналісти Stopfake.org опублікували матеріал на основі досвіду фактчекінгу одного зі своїх читачів.

«Stopfake вже публікував спростування подібних заяв про те, що вся озброєна техніка бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР», що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Росії, була захоплена у Збройних сил України. Один із читачів Stopfake ділиться своїм досвідом фактчекінгу. Один із аргументів, який часто використовується для «підтвердження» такої версії – документи про захоплення техніки бойовиками, нібито відправлені полковником ВСУ Пушенко. Насправді вони є фейком», – йдеться у матеріалі.

На ці «документи» посилались російські ЗМІ та блогери, щоб «довести» походження великої кількості військової техніки в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Вперше ці «папери» з’явилися на сайті «Кібер-Беркут». «Кібер-Беркут» називає себе хакерським угрупованням, що «допомагає» Україні зберегти незалежність від військової агресії Заходу, готового захистити уряд неофашистів». «Викриття», які публікує це угруповання, неодноразово спростовувалися, в тому числі і в публікаціях Stopfake. Слід додати, що журналісти Радіо Свобода також звертали увагу на неправдиву інформацію на сайті «Кібер-Беркут» у рубриці «Деза».

Як пише StopFake.org, у документах про випадки «захоплення незаконними збройними формуваннями військової техніки та озброєння» надається список захопленої техніки, вказуються дати, номери частин та інші деталі.

«Невелика перевірка вже перших рядків видає безліч неточностей. Але, не дивлячись на те, що самі читачі критикують неспроможність «доказів», нібито здобутих хакерами «Кібер-Беркута», останні виправдовуються і пояснюють, що «добре бачать всі граматичні та стилістичні помилки в документах», але «нічого з цим вдіяти не можуть – саме таке знання державної мови українського чиновництва і офіцерства».

Уже в перших рядках листа полковника Пушенко, в яких перераховуються військові частини, які подавали відомості про випадки захоплення техніки, – двічі вказується одна і та ж військова частина А1126, згадується також військова частина B2840, якої не існує (була військова частина А2840, але ще в січні 2013 її року розформували).

Перший випадок, який згадується в листі, – напад на склади бронетанкової техніки в Артемівську 20 червня 2014 року, в результаті якого в руки бойовиків нібито потрапило 14 танків Т-64, 12 одиниць БМП й інша техніка. У детальному описі штурму складів вказується, що в ніч на 20 червня 2014 року був штурм бази із застосуванням танку з боку бойовиків, але атака була відбита, техніка не була захоплена. Насправді, захопити танк у бойовиків в результаті бою вдалося українським бійцям. Як виявилося, він був привезений з Росії (був відсутній в реєстрі українських танків, акумуляторна батарея в танку належала російській 205-й окремій мотострілковій бригаді з Будьоновська (Росія). Про те, що склади в Артемівську були взяті, казав і один із організаторів так званого «ополчення Донбасу», російський полковник Ігор Гіркін (Стрєлков).

«І хоча в цьому фейковому документі вказується багато подій, яких не було, про події, які дійсно відбувалися, чомусь замовчується. Наприклад, бій 29 червня 2014 року в Донецьку, який завершився частковим захопленням військової частини разом з технікою, але про це в «звіті» нічого не говориться», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що Stopfake вже писав про походження військової техніки на Донбасі. Існує безліч доказів про використання військової техніки з Росії. Наприклад, звіти https://www.radiosvoboda.org/a/27265000.html Bellingcat із супутниковими знімками, які показують місця, в яких російські військові і техніка перетинають українсько-російський кордон.

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