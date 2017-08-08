Подорожі з анульованим паспортом: як Саакашвілі перетинає кордони?

Міхеїл Саакашвілі, який втратив українське громадянство і перебуває в розшуку в Грузії, продовжує подорожувати Європою. У вівторок він виїхав із Польщі й прибув до Литви, де заявив, що не претендує на прихисток. Як заявив Саакашвілі в інтерв’ю Радіо Свобода, він в’їжджає в країни і виїжджає з них за українським паспортом. Як і чому це можливо, якщо, як заявляла Державна міграційна служба, його документи анульовані?

На момент припинення українського громадянства, наприкінці липня, екс-очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі перебував у США. Вже 4 серпня стало відомо, що він прибув із візитом до Польщі.

Під час одного з виступів у Варшаві політик заявив, що в’їхав до цієї країни за українським паспортом, незважаючи на нещодавній указ президента Петра Порошенка.

«Я вважаю, цей паспорт не іграшка. Я поїхав до аеропорту в Америці, сів на літак. Вони подивилися на мій паспорт, не було ніяких питань, хоча Аваков і викликав до себе посла США, аби попередити, щоб мене не випускали за цим паспортом, тому що він не дійсний. Потім я приїхав до Польщі, мені посміхнулися й сказали: «Проходьте, ласкаво просимо!», – сказав Саакашвілі.

Згодом в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода Міхеїл Саакашвілі це повторив: «Не всі визнають якихось людей, які раптом вирішили діяти радянськими диктаторськими методами. Те, що зробив Порошенко, не законно!»

І додав, що його політичні плани найближчим часом пов’язані лише з Україною. Тому він планує повернутись і відстоювати в суді право на громадянство.Однак спершу, сказав, полетить із сім’єю «в одну з європейських країн», далі – в Брюссель і ще кілька міст.

У вівторок стало відомо, що Саакашвілі залишив Польщу і перелетів до Литви. У Вільнюсі він заявив, що не претендує на литовське громадянство, і подякував тим, хто це пропонував.

Дійсно, як тільки стало відомо про указ Петра Порошенка, євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічус заявляв, що політикові слід надати посвідку на проживання в Литві, а в перспективі і литовський паспорт.

«Мабуть, він бачить реальні альтернативи для отримання громадянства іншої країни або отримання посвідки на проживання в іншій країні», – прокоментував Ауштрявічус рішення Саакашавілі для Радіо Свобода.

За словами Ауштрявічуса, він не знає, як Саакашвілі вдалось перетнути литовський кордон із українським паспортом.

«Може, у нього є якийсь інший документ на руках, тому… на це запитання він може відповісти лише сам», – сказав євродепутат від Литви.

Він висловив сподівання, що український суд буде об’єктивним і незаангажованим, розглядаючи позов Саакашвілі про повернення громадянства.До цього закликав Київ і міністр закордонних справ Литви.

Паспорт без громадянства?

Отже, як може перетинати за українським паспортом міжнародні кордони людина, яка більше не має громадянства?

Голова прес-центру Державної міграційної служби Сергій Гунько заявив, що відомство не має права розкривати особисті деталі справи Саакашвілі, як і будь-якої іншої людини в схожій ситуації.

Проте він додав, що коли указом президента особі припиняють громадянство, всі її документи визнаються недійсними, і інформацію про це розміщують у вільному доступі. З нею може ознайомитись будь-хто, навіть іноземці, каже Гунько. Далі відповідальність лежить на державі, яка всупереч цьому впускає на свою територію людину з недійсним паспортом.

На запитання, чи надавала міграційна служба інформацію про Саакашвілі до міжнародних реєстрів, представник відомства сказав Радіо Свобода: «Я не знаю відповіді на ваше запитання, але міграційна служба вчиняє всі дії згідно з чинним законодавством».

Водночас перший заступник голови української Держприкордонслужби Василь Серватюк заявив, що при першій же спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Міхеїла Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його на територію держави.

«Паспорт вилучається, дається довідка про його вилучення, і дану особу не пропускають через державний кордон, оскільки в даного громадянина немає документів, які дають право для перетину кордону», – сказав він під час спілкування з однодумцями Саакашвілі під будівлею Держприкордонслужби.

На момент, коли Саакашвілі указом президента припинили громадянство, він перебував за кордоном. Саме тому політик досі фізично має український паспорт, прокоментував помічник і прес-секретар голови цього відомства Олег Слободян.

«Не було контакту з ним після того, як було ухвалене рішення про позбавлення громадянства. Як тільки такий контакт буде, відразу паспорт буде вилучений», – сказав Слободян.

Саакашвілі не має іншого громадянства – Дерев’янко

Проте політичний союзник Міхеїла Саакашвілі в партії «Рух нових сил» Юрій Дерев’янко обурений тим, що Держприкордонслужба хоче завадити політикові відстояти своє право на громадянство в суді.

На його думку, Міністерство закордонних справ зараз обдзвонює консульства інших країн, повідомляючи про те, що паспорт Саакашвілі недійсний. Проте європейські країни тому впускають на свою територію політика, що вважають рішення України політичним, переконаний Дерев’янко.

«Він подорожує, вилітає і прилітає в різні країни за закордонним паспортом громадянина України. При тому, що він не має жодного іншого громадянства», – сказав Дерев’янко.

У Міністерстві закордонних справ утримались від коментаря щодо ситуації, яка склалась, за браком достовірної інформації про те, за яким документом Саакашвілі перетинає кордони.

У Мін’юсті ж відповіли, що не знають, як Саакашвілі перетинає кордони, адже відомство, хоч і регулює дотримання права в країні, проте «не має стосунку до закордонних паспортів».