Президент Литви не скасовувала зустріч із Порошенком через Саакашвілі – чиновник

Президент Литви Даля Ґрібаускайте не скасовувала зустріч із українським колегою Петром Порошенком, оскільки така зустріч і не планувалася. Про це 13 вересня написав у Facebook завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко.

«Так званий російський опозиціонер Костянтин Боровий народив фейкову мишу про те, що президент Литви Даля Ґрібаускайте відмовилася від зустрічі з Петром Порошенком нібито через апатрида Міхеіла Саакашвілі. Може, краще до лікаря звернутися? Бо найближчим часом зустрічі Порошенка та Грібаускайте не планувалося», – відзначив Горковенко.

12 серпня Боровий у відеозапису на Youtube заявив, нібито Ґрібаускайте відмовилася від зустрічі з Порошенком.

«Поступово, хоч і літо, піднімається хвиля в західних країнах. Вже хтось відмовився… Президент Литви відмовився (так в оригіналі – ред.) від зустрічі з Порошенком. Такий символічний жест», – вказав Боровий.

Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Про це заявив пізно ввечері 10 серпня заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часі його президентства 2004–2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме.

Останніми роками він жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Київ відхилив запити Тбілісі про його видачу.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.