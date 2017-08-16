Підлеглі Порошенка вбивають довіру до громадянського суспільства – Найєм

Гості програми «Ваша Свобода»: Мустафа Найєм, народний депутат України (БПП); Володимир Ар’єв, народний депутат України (БПП) (телефоном); Євген Магда, політичний експерт (телефоном).

Керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна суд відпустив додому і визначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Громадський активіст тепер має два місяці повідомляти слідчого, якщо змінює місце роботи або проживання. 16 серпня 2017 року Шабуніну оголосили підозру, змінивши кваліфікацію правопорушення з «погрози або насильство щодо журналіста» на статтю «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження». І тепер Шабуніну загрожує не п’ять, а три роки ув’язнення. Сам Віталій Шабунін стверджував, що вважає справу замовною. 8 червня 2017 року він один раз вдарив в обличчя Всеволода Філімоненка, який називає себе журналістом.



Олександр Лащенко: Пане Найєм, на Ваш погляд, чому це все навколо Віталія Шабуніна відбувається?

Філімоненко людина провокатор, яка підійшла до Шабуніна з конкретною метою, спровокувати

​Мустафа Найєм: Не можна нікого бити ні за яких умов. Ми розуміємо, що це була помилка – бити людину не можна – з боку пана Шабуніна. Це не стосується того, ким ця людина є, чим вона займається. Але маємо розуміти, до якого маразму ми дійшли, коли у нас форма підміняється поняттями і суттю. Зрозуміло, що Філімоненко – ця людина була провокатором, яка підійшла до Шабуніна з конкретною метою, щоб його спровокувати. Те, що Шабунін вдався до такої слабкості – одна сторона. Питання в тому, як і на кого працює ця система?

Філімоненко – не одна людина, за ним ешелон людей, які займаються конкретно дискредитацією молодих людей у парламенті, громадянського суспільства і антикорупціонерів

Філімоненко – це не одна людина, за ним стоїть ешелон людей, які займаються конкретно дискредитацією молодих людей у парламенті, громадянського суспільства і антикорупціонерів у тому числі.

Зараз намагання зробити, щоб показати: всі однакові. Тобто людина, яка вкрала мільярд грошей впродовж останніх 25 років, намагається зараз доводити всьому суспільству, що й ті молоді, які прийшли, такі ж самі, як і ми.

– Що це за людина? Давайте прізвища називати.

Це люди, які зараз сидять в Адміністрації президента, які очолюють силові відомства

​Мустафа Найєм: Це ті люди, які зараз сидять в Адміністрації президента, це ті люди, які очолюють силові відомства, це ті люди, які так чи інакше причетні до таких подій.

На каналі Ахметова працює дружина президента, і на цьому каналі з’являються матеріали проти журналістів, які першими виходили на Майдан. Абсурд!

Ми ж розуміємо, що коли, наприклад, на каналі Ріната Ахметова, який повністю працював на Януковича, Ахметов фізично сам відкрито сім скликань парламенту фінансував Партію регіонів і особисто Януковича, а зараз на цьому каналі працює дружина президента (при всій повазі до його родини), і на цьому каналі з’являються матеріали проти журналістів, які першими виходили на Майдан. Абсурд, до якого ми дійшли!

Це відбувається в конкретному кабінеті. І цей кабінет – кабінет президента. Зараз стежать за людьми. Помічники нардепів «Народного фронту» мій будинок фотографували, будинки інших людей

Коли хтось каже, що в цьому ніхто не винен, таке суспільство... Це не так. Це відбувається в конкретному кабінеті. І цей кабінет – кабінет президента. Якщо б президент викликав до себе силові відомства, СБУ, які зараз не декларують свої доходи, ГПУ, Нацполіцію, СВР, які використовуються для прослуховування, з однією вимогою: не можна прослуховувати, стежити за людьми! Зараз стежать за людьми. Павло Шеремет про це говорив. Чи ми не знаємо, яким чином дізнаються служби, коли хто прилітає, де хто живе? Вам показати, як помічники нардепів «Народного фронту» мій будинок фотографували, будинки інших людей?

Ці люди не зупиняться ні перед чим. Насилля, використане проти інших, прийде до вас

Вони підуть. І Порошенко піде. І ці міністри підуть. Тому що це наша країна. Ми є майбутнє цієї країни. Де ця лінія барикад? Ми маємо розуміти, що ці люди не зупиняться ні перед чим. Деякі зараз просто мовчать. Мовчання зараз у цій ситуації – це згода з цим. Це прийде до вас. Насилля, використане проти інших, прийде до вас.

– Я правильно Вас зрозумів, що Ви фактично ставите знак рівняння між попереднім президентом Януковичем і нинішнім Порошенком?

Чим відрізняється справа проти Юрія Луценка, якого посадили ні за що, і позбавлення Саакашвілі громадянства? Нічим! Використання закону, проти людини, яка просто набридла

​Мустафа Найєм: Ми не можемо порівнювати ці дві речі. Петро Порошенко є наслідком тих подій, які були при Майдані. Але якщо порівняти методи і інструменти – скажіть, будь ласка, чим відрізняється справа проти Юрія Луценка, якого посадили ні за що, і позбавлення Саакашвілі громадянства? Нічим! Тому що це використання закону, інструментів проти однієї людини, яка просто набридла.

– Пане Магда, яка Ваша оцінка цих подій навколо Віталія Шабуніна? І справді, можна провести знак рівняння між попереднім президентом і нинішнім?

У поведінці Шабуніна є дуже багато політтехнологічних складових, коли він стверджує, що це замовлення Порошенка

​Євген Магда: Учасники процесу, які підтримують Віталія Шабуніна, дуже наполегливо намагаються створити у громадян країни враження, що Янукович та Порошенко – це практично те ж саме. У поведінці Шабуніна є дуже багато політтехнологічних складових, коли він стверджує, що це замовлення Порошенка. Якщо ми говоримо про завдання тілесних ушкоджень, які зазвичай у цих випадках суди Києва виносять рішення, щодо запобіжних заходів, кому висунуті відповідні підозри, які далі йдуть вироки, то дізнаємося цю інформацію, буде рішення стосовно Шабуніна, й будемо говорити про те, чи є вибіркове правосуддя, чи ні.

Маємо достатньо ефективну політтехнологічну «виделку»

А зараз ми маємо достатньо ефективну політтехнологічну «виделку». Буде рішення, яке не задовольнить Шабуніна, буде багато сказано про злочинний режим. Якщо ж суд ухвалить рішення на його користь, буде сказано, що це зроблено під тиском громадськості та деяких нардепів. Щодо іншого, я так розумію, що пан Мустафа має достатньо доказів і готовий ці докази оприлюднити як нардеп, який обраний від БПП.

Є факт – силові органи в країні і СБУ використовуються проти громадянського суспільства

​Мустафа Найєм: Е-декларації. Ви не знали? Не знали, що вони ухвалили закон, яким мали б захищати військовослужбовців? І цією маніпуляцією довели до того, що зараз усі активісти ходять під кримінальними справами? Це звідки взялося? Не з Адміністрації президента? Чи будемо робити вигляд, що це була ініціатива Тетяни Чорновол? Чи не звідти взялася інформація, що прослуховують журналістів? Чи Вам сказати про те, що знімають годинники в Адміністрації президента, тому що там підслуховують? Чи не знаєте, звідки береться інформація, коли і який депутат куди приїжджає, і там з’являється не журналіст, а помічник нардепа? Чи маємо дочекатися, коли будуть бити людей на Майдані?! Проблема в тому, що завтра прийдуть по Вас – Вас будуть саджати за те, що Ви не так прокоментували історію. Відкинули всі прізвища. Є факт – силові органи в країні і СБУ використовуються проти громадянського суспільства.

Факт завдання Віталієм Шабуніним іншій людині, яка його провокувала, тілесних ушкоджень, мав місце. Де в цьому певне політичне підґрунття, я не розумію

​Євген Магда: Я, звичайно, про це знаю. Я про це достатньо багато читаю в українських медіа... Факт завдання Віталієм Шабуніним іншій людині, яка його провокувала, тілесних ушкоджень, мав місце. Тепер ми повинні чекати рішення суду. Де в цьому певне політичне підґрунття, я не розумію.

– Пане Ар'єв, яка Ваша оцінка подій навколо пана Шабуніна? І є системна політика з боку чинної влади проти громадських активістів, опозиційних нардепів, якщо їх так назвати, чи немає?

Якщо людина працює в антикорупційній сфері, має розуміти, що «теплої ванни» не буде, тому має тримати себе в руках. Виправдовувати удар по обличчю я не можу за будь-яких обставин

​Володимир Ар'єв: Системної політики я не бачу. Але є певні зацікавлені особи, найбільше це стосується олігархічних кіл і тих, хто є безпосередньо, можливо, об’єктами уваги з боку громадських активістів. Так, дійсно, у всьому тому, що відбувається, я бачу політичний підтекст. І схема, коли провокували певну людину, не нова. Якщо людина працює в антикорупційній сфері, то має уникати політичної заангажованості і має розуміти, що «теплої ванни» не буде, тому має тримати себе в руках. Виправдовувати удар по обличчю я не можу за будь-яких обставин.

Можна у всьому звинуватити президента. Політичний хід – обирай собі суперника потужнішого, щоб самому здаватися більш важливим

У даному разі я бачу трохи підміну понять і маніпуляції – намагаємося виправдати конкретний випадок замість того, щоб змушувати поліцейські структури діяти в кожному випадку, коли застосована сила проти будь-кого.

Мустафа Найєм: Робити вигляд, що не розумієш різницю між тим, що вночі перекваліфіковують справу... Мене били, до тебе були якісь питання, до Ткача, до Лещенка – хоч раз поліція зараз або коли-небудь порушувала кримінальні справи за цією статтею? Жодного разу! Вперше така стаття з’являється... і проти провокатора, який працює на зацікавлені особи. Керівники СБУ, слідчі ГПУ і, на жаль, це орган, який так чи інакше є у вертикалі президента.

​Володимир Ар'єв: Можна у всьому звинуватити президента. І це вже такий політичний хід – обирай собі суперника потужнішого, щоб самому здаватися більш важливим і вагомим.