Керівнику «Центру протидії корупції» Віталію Шабуніну оголосили підозру. Його звинувачують у заподіяні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Антикорупціонеру загрожує до трьох років тюрми. 8 червня Шабунін вдарив в обличчя Всеволода Філімоненка, який називає себе журналістом. Народний депутат Мустафа Найєм не схвалює вчинок Шабуніна, але вважає, що Філімоненко навмисно спровокував громадського діяча. На думку Найєма, ця справа лише один із епізодів боротьби нинішньої влади проти опозиційних до влади активістів. Натомість політолог Євген Магда не бачить у справі Шабуніна політичного підґрунтя.