Шабуніну присудили «особисте зобов’язання» на 2 місяці

Дніпровський районний суд Києва визначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці голові правління організації «Центр протидії корупції» Віталієві Шабуніну. Як повідомляє журналіст Радіо Свобода, присутній на засіданні, активіст зобов’язаний повідомляти слідчого, якщо він змінює місце роботи або проживання, але не зобов’язаний щоразу повідомляти, коли він виїжджає за межі Києва, оскільки той живе за містом.

Зранку 16 серпня голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в Дніпровському районному відділі поліції Києва оголосили підозру. Активіста підозрюють в «умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (стаття 122 Кримінального кодексу) громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом.

У документі сказано, що 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін завдав одного удару по обличчю Філімоненка, що «спричинило тривалий розлад здоров’я останнього у вигляді закритої травми обличчя».

Це правопорушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.