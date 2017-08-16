Справа Шабуніна: чому судять антикорупціонера?

Суд обрав голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання терміном на два місяці і відпустив додому. Раніше Шабуніну вручили повідомлення про підозру, громадського активіста звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Два місяці тому Віталій Шабунін вдарив в обличчя Всеволода Філімоненка, який представляється журналістом. Сам Шабунін називає справу замовною. Про це у програмі «Ваша Свобода» обговорювали: Мустафа Найєм, народний депутат України; Володимир Ар’єв, народний депутат України; Євген Магда, політичний експерт.