Суд обере Шабуніну запобіжний захід у другій половині дня – «Центр протидії корупції»

Суд обере запобіжний захід голові правління «Центру протидії корупції» (ЦПК) Віталію Шабуніну в другій половині дня. Про це у мережі мікроблогів Twitter повідомляє очолювана Шабуніним громадська організація.
«Після обіду відбудеться обрання запобіжного заходу. Слідчі просять зобов'язати Шабуніна, який мешкає в селі під Києвом, не покидати столицю», – ідеться в повідомленні.
«Центр протидії корупції» також стверджує, що «слідчі за ніч змінили статтю, яку інкримінують Шабуніну» і «тепер керівнику ЦПК загрожує до 3 років позбавлення волі».
Зранку 16 серпня голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в Дніпровському районному відділі поліції Києва оголосили підозру. Активіста підозрюють в «умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (стаття 122 Кримінального кодексу) громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом.
У документі сказано, що 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін завдав одного удару по обличчю Філімоненка, що «спричинило тривалий розлад здоров’я останнього у вигляді закритої травми обличчя».
Це правопорушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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