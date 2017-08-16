Зранку 16 серпня голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в Дніпровському районному відділі поліції Києва оголосили підозру. Активіста підозрюють в «умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (стаття 122 Кримінального кодексу) громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом. Після отримання підозри Віталій Шабунін заявив, що окрім зміни кваліфікації справи змінилися і «травми», які він нібито наніс відеоблогеру – із діагнозу зникли перелом щелепи і струс мозку. Також сьогодні у другій половині дня суд має обрати запобіжний захід підозрюваному. Наразі сторона обвинувачення просить міру у вигляді особистого зобов'язання. (Відео Ольги Ткаченко та Кирила Лазаревича)