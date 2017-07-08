АП: Порошенко передав Раді закони про скасування е-декларацій для антикорупційних ГО

Президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій, повідомили в Адміністрації президента в суботу.

Йдеться, зокрема, про законопроекти «Про внесення змін до Податкового кодексу» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

В президентській канцелярії уточнили, що домовленість про внесення відповідних документів в Раду була досягнута напередодні під час зустрічі з представниками громадських організацій.

«Низку зауважень, висловлених громадськими організаціями, було враховано за результатами зустрічі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що президентська ініціатива пропонує прибрати зобов’язання до представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, передбаченого законом «Про запобігання корупції».

«Публічну звітність подаватимуть всі громадські організації без огляду на спеціалізацію та джерела доходів. Однак звіти стосуватимуться виключно діяльності організацій і не будуть містити інформації стосовно власності чи будь-якого майна цих організацій або їх посадових осіб», – пояснили в Адміністрації президента.

Водночас голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, який був в Адміністрації президента у п’ятницю заявив «Українській правді», що зустріч була спонтанною, і що президент Петро Порошенко своїми пропозиціями скасовує декларування для активістів, але посилює податковий контроль за громадськими організаціями.

30 березня в Україні вступив в дію закон, що зобов’язує працівників антикорупційних організацій подавати е-декларації. Закон водночас звільняє від обов’язку подавати електронні декларації деякі категорії військовослужбовців. Норма щодо е-декларацій для громадських організацій викликала хвилю обурення серед їх представників, а також окремих міжнародних організацій. Президент Петро Порошенко заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документу, які розкритикували. В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.