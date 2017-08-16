Голові «Центру протидії корупції» Віталію Шабуніну оголосили підозру

Голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну оголосили підозру в нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Це сталося 16 серпня в Дніпровському районному відділі поліції Києва.

Активіста підозрюють в «умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (стаття 122 Кримінального кодексу) громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом.

У документі сказано, що 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін завдав одного удару по обличчю Філімоненка, що «спричинило тривалий розлад здоров’я останнього у вигляді закритої травми обличчя».

Це правопорушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Перед отриманням повідомлення про підозру Віталій Шабунін заявив, що вважає справу замовною. «Мені сьогодні мають вручити підозру по статті «побиття журналіста», яка передбачає до 5 років позбавлення волі. Я дійсно вдарив людину, я це визнаю і готовий нести за це відповідальність. Щоправда, чи був він журналістом? Ні, не був. Чи є там побиття середньої тяжкості? Я дуже сумніваюсь. Це не була моя перша з ним зустріч, він системно провокував мене, принижував мою родину і близьких», – заявив Шабунін.

Раніше в серпні слідче управління Державної фіскальної служби почало провадження щодо керівників «Центру протидії корупції» за заявою третьої особи. Згідно з документом, слідство в цій справі триває від 9 червня цього року.