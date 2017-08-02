ДФС почала провадження щодо керівників «Центр протидії корупції» – заява

Слідче управління Державної фіскальної служби почало провадження щодо керівників «Центру протидії корупції» за заявою третьої особи, повідомляється на сайті організації, посилаючись на відповідь ДФС на адвокатський запит.

Згідно з документом, слідство у цій справі триває від 9 червня цього року.

«Ані статті кримінального кодексу, ані підстав для порушення кримінальної справи, ані суті претензій до ЦПК фіскали не повідомили. Це свідчить про те, що податківці зараз в активному пошуку компромату на нас і відкрили кримінальну справу авансом, а тепер будуть шукати, що б нам «пришити», отримувати доступ до наших документів, робити виїмки, обшуки та прослуховувати керівництво тощо» – заявила адвокат та член правління «Центру протидії корупції» Олена Щербан.

Радіо Свобода написало запит до Державної фіскальної служби щодо цього і очікує на відповідь.

У квітні програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомила, що на акцію протесту під будинком голови ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна працівники Служби безпеки України виїжджали просто з-під будівлі відомства, діяли злагоджено з мітингувальниками, яких дочекались на метро «Славутич», і кортежем поїхали до будинку активіста, а відеозйомкою акції з дрона на місці подій керував безпосередньо працівник департаменту захисту національної державності СБУ.

Згодом СБУ заявила, що її участь в акції під будинком антикорупційного активіста – випадковість.

Напередодні канікул на розгляд Верховної Ради внесли законопроекти, які посилюють звітність усіх громадських організацій, зокрема, передбачають оприлюднення інформації про найбільші зарплати активістів та видатки на користь підрядників. Проти ймовірних нововведень вже висловився омбудсман і низка громадських організацій, називаючи їх дискримінаційними. В адміністрації президента, натомість, кажуть про запровадження таким чином в Україні міжнародних стандартів.