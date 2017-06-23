СБУ не знайшла порушень у діях співробітника, який брав участь в акції під будинком Шабуніна – ЦПК

Служба безпеки України вирішила не притягувати до дисциплінарної відповідальності співробітника департаменту захисту національної державності Романа Матковського, який брав участь в акції під будинком антикорупційного активіста Віталія Шабуніна 9 квітня. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Центру протидії корупції, яку ЦПК публікує 23 червня.

«За результатами вжитих заходів дані про організацію полковником Матковським Р.М. акції пікетування 09.04.2017 поблизу будинку В.Шабуніна, свого підтвердження не знайшли. У зв’язку з цим підстави для притягнення Матковського Р.М. до дисциплінарної відповідальності відсутні», – йдеться у відповіді СБУ за підписом заступника голови служби Михайла Глуговського.

13 червня у СБУ повідомили, що усунули Матковського від посади, а щодо його дій призначене службове розслідування.

У квітні програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомила, що на акцію протесту під будинком голови ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна працівники Служби безпеки України виїжджали просто з-під будівлі відомства, діяли злагоджено з мітингувальниками, яких дочекались на метро «Славутич», і кортежем поїхали до будинку активіста, а відеозйомкою акції з дрона на місці подій керував безпосередньо працівник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський.

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Президент Петро Порошенко під час прес-конференції на запитання журналіста «Схем» щодо «систематичного переслідування тих людей, які незгодні з деякими діями влади», зокрема й про акцію 9 квітня, закликав «поставитися до роботи Служби безпеки із розумінням» та зазначив, що «СБУ має надзвичайні завдання з огляду на гібридну війну проти України».

Згодом СБУ заявила, що її участь в акції під будинком антикорупційного активіста – випадковість. При цьому начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко повідомив, що Роман Матковський «понесе відповідне покарання службове».