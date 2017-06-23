Суд дозволив антикорупціонерам ознайомитися з документами СБУ щодо е-декларацій

Окружний адміністративний суд Києва дозволив антикорупційним активістам із Центру протидії корупції ознайомитися зі службовими документами Служби безпеки України щодо електронних декларацій її співробітників.

На засіданні суду 23 червня Центр протидії корупції, який позивається до СБУ через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства, отримав дозвіл на ознайомлення із документами спецслужби про створення внутрішньої системи декларування і порядку використання цих внутрішніх декларацій.

Як заявила юрист Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан, ці документи важливі, оскільки вони вказують, яка службова особа ухвалила рішення про створення такої системи, як контролюється ы зберігається інформація у ній і в якому порядку працівники СБУ подають свої декларації.

«Ми сьогодні отримали можливість ознайомлюватися з цими документами і навіть робити з них копії. Ми оскаржуватимемо ці документи в суді в окремому порядку, оскільки вони незаконні», – сказала Щербаню

Як повідомили в ЦПК, через 10 робочих днів суд оприлюднить рішення щодо позову Центру протидії корупції до Служби безпеки України.

6 березня громадська організація «Центр протидії корупції» повідомила, що подала до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства. «Визнання керівництвом СБУ інформації про декларації державною таємницею, подачу декларацій не до НАЗК, а у власну закриту систему невідомого походження, доступ до якої мають тільки в службі, активісти вважають незаконним», – заявили в організації. Перше судове засідання у справі відбулося того ж дня.

У грудні 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.