До нового Верховного суду потраплять 93 старих судді – «Центр протидії корупції»

Майже 80%, або 93 зі 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду є або раніше працювали суддями. Про це на підставі аналізу оприлюднених Вищою кваліфікаційною комісією суддів списків переможців заявила 28 липня громадська організація «Центр протидії корупції».

«Тільки 27 переможців є кандидатами поза судової системи, науковцями або адвокатами. Таким чином, новий Верховний суд буде складатися переважно зі старих судових кадрів», – вказують експерти.

«Зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Тобто кожний четвертий майбутній суддя Верховного суду, обраний ВККС, порушував права людини або ухвалював політично вмотивовані рішення, або не може пояснити власні статки», – твердять у «Центрі протидії корупції».

У коментарі Радіо Свобода 28 липня голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.

«У нас близько 20 джерел, з яких ми отримували інформацію і матеріали, які надає Громадська рада доброчесності, і це лише один із них. У багатьох випадках, хочу підкреслити, кандидати надавали докази того, що матеріали, які надає Громадська рада доброчесності, або застаріли, або не відповідають дійсності. Але серед них були такі, які в дійсності – відповідали», – додав Козьяков.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді. Вища кваліфікаційна комісія 7 листопада 2016 року оголосила конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду.