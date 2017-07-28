Кваліфікаційна комісія оприлюднить усі критерії оцінки кандидатів до Верховного суду – Козьяков

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднить усі критерії, за якими оцінювались кандидати до Верховного суду України. Про це в коментарі для Радіо Свобода 28 липня заявив голова кваліфікаційної палати комісії Сергій Козьяков.

«Щодо оприлюднення по кожному критерію, ми це зробимо. Вчора вночі, мені здається, що там воно вже є. В будь-якому разі усно ми на засіданні оприлюднили і воно має бути на сайті. Загальний бал оприлюднений. Там є ще три критерії, за якими ми виставляли бали, вони там також будуть оприлюднені. Ми набагато більше надамо інформації», – сказав Козьяков.

Він запевнив, що комісія врахувала зауваження громадськості до кандидатів при їх відборі, зокрема, при заповненні декларації, втім визнав, що помилки могли мати місце через те, що заповнювалися декларації вперше.

«Всі співбесіди з кандидатом записані, вони відбувалися в прямому ефірі і вони є в YouTube, можна подивитися і зробити власні висновки», – заявив Козьяков.

На запитання, чому до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді потрапили особи, щодо яких були питання у журналістів-розслідувачів, голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.

«У нас близько 20 джерел, з яких ми отримували інформацію і матеріали, які надає Громадська рада доброчесності, і це лише один із них. У багатьох випадках, хочу підкреслити, кандидати надавали докази того, що матеріали, які надає Громадська рада доброчесності, або застаріли, або не відповідають дійсності. Але серед них були такі, які в дійсності – відповідали», – додав Козьяков.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Вища кваліфікаційна комісія 7 листопада 2016 року оголосила конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду. Більшість претендентів, допущених Вищою кваліфікаційною комісією до конкурсу – чинні судді з різних судів України.