Порошенко змінив заступника голови СБУ

Президент України Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Михайла Глуговського і призначив на цю посаду Віктора Кононенка.

Указ про звільнення Глуговського від 10 липня опублікований на сайті глави української держави.

Іншими двома указами президент України звільнив Кононенка з займаної ним посади керівника департаменту захисту національної державності СБУ і призначив його заступником голови спецслужби.

У квітні програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомила, що на акцію протесту під будинком голови ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна працівники Служби безпеки України виїжджали просто з-під будівлі відомства, діяли злагоджено з мітингувальниками, яких дочекались на метро «Славутич», і кортежем поїхали до будинку активіста, а відеозйомкою акції з дрона на місці подій керував безпосередньо працівник департаменту захисту національної державності СБУ під керівництвом Кононенка, Роман Матковський.

Згодом СБУ заявила, що її участь в акції під будинком антикорупційного активіста – випадковість. При цьому начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко тоді повідомив, що Роман Матковський «понесе відповідне покарання службове». Проте пізніше в СБУ повідомили, що вирішили не притягувати до дисциплінарної відповідальності співробітника департаменту захисту національної державності Романа Матковського.

Президент Петро Порошенко під час прес-конференції на запитання журналіста «Схем» щодо «систематичного переслідування тих людей, які незгодні з деякими діями влади», зокрема й про акцію 9 квітня, закликав «поставитися до роботи Служби безпеки із розумінням» та зазначив, що «СБУ має надзвичайні завдання з огляду на гібридну війну проти України».