Прокуратура Києва перевіряє, чи є журналістом потерпілий у справі щодо Шабуніна

Прокуратура перевірить причетність до журналістської діяльності Всеволода Філімоненка, який фігурує як потерпілий у кримінальному провадженні щодо голови правління «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна. Про це 15 серпня повідомляє прокуратура Києва.

«Враховуючи звернення до правоохоронців представників ЗМІ та громадськості щодо невідповідності потерпілого статусу журналіста, стаття щодо заподіяння тілесних ушкоджень у зв’язку зі здійсненням ним професійної діяльності наразі не інкримінується», – йдеться в повідомленні.

«Інформація про причетність потерпілого до журналістської діяльності, а також мотиви вчинення кримінального правопорушення, буде ретельно перевірена, після чого прийняте відповідне процесуальне рішення», – зазначають у відомстві.

Зранку 16 серпня голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в Дніпровському районному відділі поліції Києва оголосили підозру. Активіста підозрюють в «умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (стаття 122 Кримінального кодексу) громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом.

У «Центрі протидії корупції» вказали, що прокуратура змінила кваліфікацію правопорушення з ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) на частину 1 статті 122 Кримінального кодексу (Умиснесередньої тяжкості тілесне ушкодження), і тепер йому загрожує не 5, а 3 роки тюрми.