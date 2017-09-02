Давид Саакашвілі вийшов з приміщення Міграційної служби, протоколів не складали – Лещенко

Давида Саакашвілі, брата колишнього голови Одеської обласної адміністрації та лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, відпустили з приміщення Державної міграційної служби.

Як повідомляє депутат Сергій Лещенко, який приїхав до Печерського відділу ДМС, де, як повідомлялось, утримували Саакашвілі, ніяких протоколів не складали, тож про видворення не йдеться, і він може й надалі перебувати на території України.

«Станом на третю годину дня брат Саакашвілі залишив приміщення Міграційної служби у Печерському районі. Ми не можемо виключати, що в подальшому до нього будуть застосовані такі самі заходи і він буде перебувати під цим самим тиском, мета якого насправді дуже проста: змусити його брата Міхеїла Саакашвілі замовчати, забути про українську політику», – заявив Лещенко.

За словами адвоката Давида Саакашвілі, документальних підтверджень анулювання посвідки на проживання йому не надали.

У ДМС наразі ситуацію офіційно не коментували.

Про затримання вранці 2 вересня свого брата Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook. Як зазначив Радіо Свобода речник МВС Артем Шевченко, Давид Саакашвілі перебуває на території України незаконно, оскільки його посвідка на проживання анульована ще в березні цього року у зв’язку з отриманням інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування цього іноземного громадянина.