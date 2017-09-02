Порошенко підписав закон про амністію учасників АТО

Президент України Петро Порошенко на прохання керівників церков і Героїв України підписав закон «Про амністію у 2016 році». Про це повідомляє прес-служба президента.

«Я дякую за цю пропозицію, за відповідальне, державницьке ставлення до цього і підписую закон України «Про амністію», який дозволяє воїнам – учасникам АТО (покараним – ред.) за неважкі злочини вийти на волю», – сказав Порошенко під час зустрічі з Героями України і предстоятелями церков.

Під час зустрічі предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет висловив підтримку ідеї помилувати військових, які вчинили неважкі злочини.

«Ми підтримуємо прохання і самих покараних, і підтримуємо і саме військове керівництво, яке прохає про це. Якщо ви їх помилуєте, то це буде на користь не тільки їм, а й на користь усій армії, тому ми підтримуємо прохання про помилування цих воїнів», – сказав Філарет.

В свою чергу, предстоятель УПЦ (Московського патріархату) Онуфрій також підтримав пропозицію помилування.

Закон, який ухвалений у грудні 2016 року і який направили на підпис президенту у лютому 2017 року, звільняє від відбування покарання у виді позбавлення волі, зокрема, учасників бойових дій, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Закон мають виконати протягом трьох місяців.