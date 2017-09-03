Спецслужби Росії намагаються стежити за користувачами соцмереж

Російські спецслужби посилюють контроль над інтернетом. Незабаром вони можуть отримати усі особисті дані на користувачів мереж «ВКонтакте», «Однокласники» та інших, які вирішили залишитися працювати в Росії. Відповідний наказ розробляє Міністерство комунікацій та зв'язку Росії. Посилення контролю над користувачами інтернету відбулося вже невдовзі після того, як українська Рада національної безпеки і оборони фактично заборонила роботу в Україні популярних російських соціальних мереж. Попри це, згідно з одним з опитувань, третина українських користувачів, продовжує ними користуватися.

Російські чиновники розробили і подали на громадське обговорення проект наказу, в якому вказується, які дані інтернет-сервіси повинні передавати до ФСБ Росії в рамках проведення оперативно-розшукових заходів. Наказ описує вимоги до програмно-технічних засобів і обладнання, які повинні будуть встановити «організатори поширення інформації», що увійшли до спеціального реєстру.

Список даних про користувачів таких мереж, як «ВКонтакте», «Однокласники», «Яндекс», Rambler, Mail.ru, Snapchat, Telegram та інших популярних російських соцмереж вражає: вони будуть мусити встановити тотальне стеження за своїми користувачами.

До розпорядження спецслужб надійдуть всі особисті дані – псевдонім та справжнє ім’я, паспортні, дані, адреса, імена друзів та родичів, все листування в мережі, і так далі.

Нічого неможливого

Заступник головного редактора сайту «Агентура ру» і співавтор книги «Битва за рунет» Ірина Бороган вважає, що запропонований проект наказу набуде чинності.

«Це проект наказу Мінзв’язку, який поки ще не ухвалений, але, напевно, буде ухвалений, і він стосується того, що організатор поширення інформації – це всі соцмережі, можуть бути будь-які сайти, месенджери й інше, повинні забезпечити для російських правоохоронних органів і спецслужб можливість на перехоплення інформації і її зберігання протягом півроку або метаданих до одного року. Це означає, що все, що передається – відео, розмови, чати, всі комунікації, які йдуть через соціальні мережі, са

Це проект наказу Мінзв’язку. Всі соцмережі, будь-які сайти, месенджери повинні забезпечити для російських правоохоронних органів і спецслужб можливість на перехоплення інформації і її зберігання

йти, месенджери, форуми, всі ті, кого вважають за законом організаторами поширення інформації – все це повинно перехоплюватися за допомогою засобів легального перехоплення. У Росії це так званий СОРМ», – каже Бороган.

Пакет Ярової

Проект наказу російського Мінкомзв’язку підготовлений в рамках виконання антитерористичного закону, більш відомого як «пакет Ярової». У чинній редакції «закон Ярової» з 1 липня 2018 року зобов'язує інтернет-компанії зберігати інформацію про факти прийому і передачі даних не менше від одного року, а операторів зв'язку – три роки. Зміст повідомлень, включаючи текст, голос і відео, компанії повинні будуть зберігати до шести місяців.

Закон Ярової, який має офіційну назву «Про внесення змін до Кримінального кодексу Росії і Кримінально-процесуальний кодекс Росії в частині встановлення додаткових заходів протидії тероризму і забезпечення громадської безпеки» викликав чимало критики і пересічних громадян, і фахівців у сфері зв’язку, але втілюється в життя.

Вимоги або побажання

На думку інтернет-експерта, журналіста Олександра Плющева, далеко не всі пропозиції доходять до ухвалених документів, тож ініціатива Мінзв’язку може бути ще одним непрацюючим законом.

Це поки вимоги ФСБ або, скажімо так, побажання ФСБ до нового законодавства

«Справа в тому, що це поки вимоги ФСБ або, скажімо так, побажання ФСБ до нового законодавства, яке ще не ухвалено. В якому вигляді це законодавство дійде до готових законів, в якому вигляді ці побажання дійдуть до готових законів, які в результаті ухвалить Держдума, Рада Федерації і підпише президент, досить важко сказати. Як правило, судячи з практики, найодіозніші якісь положення відкидаються ще на першому читанні, потім ще щось, і в результаті дуже неприємний зазвичай закон, але не такий страшний, який був спочатку. З іншого боку, не зовсім зрозуміло, яким чином це буде здійснюватися. Швидше за все, це ще один непрацюючий закон», зазначив експерт.

Контроль без контролю

Останнім часом російська держава і спецслужби під будь-яким приводом все більше втручаються в життя громадян. Неможливість суспільства контролювати цей процес, на думку Ірини Бороган, є однією з головних проблем.

«У Росії суспільство і навіть парламент не мають ніякої можливості контролювати спецслужби. Немає ніякої можливості контролювати ось це легальне перехоплення. Формально спецслужби зобов'язані отримувати ордер в суді, що вони, я так вважаю, і роблять, – на прослуховування і на перехоплення будь-якої інформації. Але оскільки ця процедура секретна, вона не контролюється ніким, крім вищого начальника, того офіцера, який отримує цей ордер, то ми не маємо уявлення, як вони використовують цю можливість. Формально офіцерська служба, яка займається перехопленням, має можливість зі свого пульта, зі свого комп'ютера перехопити всю цю інформацію, яку я перерахувала без ордера, з ордером, як завгодно. Ми цього не знаємо. Ми не можемо це контролювати, тому що важелів контролю немає. Вони не передбачені російським законодавством ніяк», – зауважує Ірина Бороган.

Заборона не перешкода

Президент України Петро Порошенко в травні підписав указ про блокування на Україні найбільших російських інтернет- ресурсів. Після запровадження заборони українська аудиторія російських сайтів скоротилася на 50-60%, але зараз почала компенсувати втрати. Олександр Плющев вважає, що в сучасних умовах для інтернет-аудиторії заборона – це не перешкода для користувачів. І якогось вражаючого падіння відвідання російських сайтів помічено не було.

«Напевно, якоїсь шкоди їм було завдано, особливо в перші дні і тижні дії цієї заборони, – каже він. – «Яндекс» називав цифру, якщо не помиляюся, мінус 25% українського трафіку. Але, по-перше, з часом і самі соцмережі і сайти навчилися надавати своїм користувачам можливості обходу навіть без втручання з їхнього боку. Також самі користувачі швидко опановують інструменти типу VPN, анонімайзерів або спеціальних інших сервісів і в результаті втрати можна оцінювати максимум в 15 відсотків українського трафіку. Але треба розуміти, що український трафік для російських соцмереж дійсно, має потужну складову, з одного боку. А з іншого боку, все-таки його не зрівняти з російським, якщо враховувати ще й закордонний. Ця частка не така вже й велика, хоча абсолютне число цього трафіку, напевно, може бути, вражаючим».

Заборона на російські сайти і соцмережі в Україні випередила проект наказу Мінкомзв'язку Росії на кілька місяців. На думку інтернет-експерта Олександра Плющева, навіть якби російські сайти продовжували працювати на території України, особистим даним користувачів все одно б нічого не загрожувало, бо, на його думку, наказ буде ухвалений у набагато м’якшому вигляді, ніж він запропонований.

Тим часом в рейтингах 10 топовий сайтів, які відвідують українські користувачі, не залишилось жодного російського. Перші три рядки займають google, youtube та facebook.