Вплив смартфонів на рівень щастя, інтелекту та нове покоління «iGen»

Сьогодні досить часто можна помітити, як, замість спілкування, молоді люди проводять час разом кожен у своєму телефоні. Зазвичай, користувачі смартфонів починають свій день із, наприклад, перегляду соціальних мереж або стрічки новин та закінчують його так само. «Розумні гаджети» стали невід’ємною частиною нашого життя: люди використовують їх не лише для дзвінків або повідомлень, але й для перевірки погоди, здійснення онлайн-покупок, пошуку роботи тощо. Та науковці стверджують, що, поза нашою увагою, залежність від смартфонів радикально змінює наші життя, і це не завжди має позитивні наслідки.

Вчені попереджають: надмірне використання смартфонів може призвести до розвитку депресії, тривоги та стресових станів. Більш того, часте використання телефону, а особливо–у другій половині дня, погано впливає на якість сну, викликає фізичний дискомфорт, головний біль та знижує гостроту зору. 90% користувачів хоча би раз відчували так званий фантомний вібраційний синдром – коли здається, ніби дзвонить або вібрує мобільний телефон.

Та всі ці прояви – це лише незначна частина більшої проблеми.

​Вплив на інтелект

Останні дослідження доводять, що використання розумних гаджетів негативно впливає на інтелектуальний рівень людини. Уважність може знижуватися навіть тоді, коли смартфонами де-факто не користуються: навіть того, що гаджет просто є поруч, достатньо, щоб несвідомо відволікати увагу.

Вся справа у тому, пояснюють вчені, що смартфони стали невід’ємним «вікном у світ», а тому наш мозок автоматично приділяє їм увагу: «сигнал із телефону (свого, не чужого) активує ту ж саму недобровільну систему уваги, яка відповідає за сприйняття звуку свого імені».

Часте покладання на «кишеньковий інтернет» у пошуках відповідей на запитання також значно знижує спроможність мозку запам’ятовувати інформацію.

Користувач Twitter: «Так! Стережіться! Я один із них! Стережіться мене»

​Професор кафедри комунікації в Університеті штату Аризона Метью Лап’єр вважає, що «смартфони принципово відрізняються від попередніх технологій, саме тому їхній ефект є набагато потужнішим».

Покоління «iGen»

Окремим приводом для занепокоєння стало підростання нового так званого покоління «iGen», яке народилося у період між 1995 та 2012 роками та стало першим, яке не уявляє, як виглядав світ без інтернету та смартфонів. Дослідження американського психолога Джин Твендж звертає увагу на те, що сучасні підлітки, які надмірно використовують мобільні пристрої, стали психологічно набагато більш уразливими, ніж їхні попередники. Автор зазначає, що показники депресії серед дітей стали значно вищими, починаючи з 2011 року. Діти також почали більше часу проводити вдома, ніж із друзями, адже тепер для спілкування не обов’язково залишати домівки. Водночас психолог зазначає, що спілкування підлітків із родичами від цього не збільшилось.

Твендж каже, що «вік дорослішання» у дітей теж затримується: «18-річні зараз поводять себе, як колись себе поводили 15-річні, а 15-річні поводяться більш як 13-річні. Дитинство зараз затягується». Можна було б припустити, що життя зі смартфоном у руці робить підлітків щасливішими, та наукові докази свідчать про зворотне: «Чим більше часу підлітки проводять, дивлячись на екрани, тим більша ймовірність, що вони скаржитимуться на симптоми депресії», – зазначає психолог.

Загальна апатія до оточуючого середовища серед покоління «iGen» стала виразливішою, і дослідження підтверджують, що «підлітки, які проводять на день три години та більше з електронними пристроями, на 35% мають вищий фактор ризику самогубства (наприклад, підготовка до самогубства)».

Австралійська вчена Лінет Вернон запевняє: для здорового розвитку підліткам необхідно спати від 8 до 10 годин в день, але телефони порушують сон через яскраве світло та звук повідомлень, що призводить до емоціонального збудження. В результаті, діти втомлені та роздратовані, що негативно впливає на нервову систему та емоціональний розвиток.

Як запобігти проблемі

Вчені заспокоюють: про негативний вплив смартфонів на фізичний та психічний стан людини необхідно знати, але це не зобов’язує відмовлятися від сучасних технологій. Важливо проводити більше часу подалі від гаджету, бажано на свіжому повітрі. Для покращення якості сну корисним також буде ставити смартфон подалі від ліжка, а як будильник використовувати класичний годинник. Під час навчання телефон необхідно не просто поставити на режим без звуку, але й відкласти його якомога далі.

На думку Вернон, найкращим способом запобігти проблемі телефонної залежності у підлітків є підвищення їхньої обізнаності про можливі наслідки надто тривалого використання телефону, але й не слід забувати про те, що діти завжди беруть приклад з дорослих, а тому потрібно стати для них прикладом.

Сьогодні існує безліч сучасних додатків для телефонів, націлених на покращення здоров’я людини – від програм, що стежать за вагою, до повноцінних йога-уроків. Є додатки, які відстежують частоту та ступінь головного болю, нагадують про необхідність вживати більше води та аналізують якість сну. Більш того, сьогодні навіть є багато програм, які дозволяють контролювати залежність від смартфонів для покращення самопочуття.

Тому, лише ми самі обираємо, як використовувати «розумні телефони» та який вплив вони матимуть на наше життя.