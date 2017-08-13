На порозі майбутнього: як штучний інтелект уже незабаром змінить ринок праці

Починаючи з переламного моменту в соціальній еволюції, коли людина освоїла використання вогню для готування їжі, захисту від диких тварин та обігріву, людські здібності постійно розвивалися. У 2017 році технології досягли рівня, який було б навіть складно уявити ще півстоліття тому.

Вже через 10 років штучний інтелект замінить людину у багатьох сферах праці

Із безперервним досягненням прогресу у розвитку штучного інтелекту та роботобудування технології вже незабаром повністю змінять наше уявлення про транспорт, науку, освіту та медицину. Сучасні вчені переконані: вже через 10 років штучний інтелект замінить людину у багатьох сферах праці.

Четверта індустріальна революція

Як пояснює відомий німецький інженер і економіст Клаус Шваб, більше відомий як засновник і керівник Всесвітнього економічного форуму, людство вже пережило три промислові революції: першою став початок використання води для механізації виробництва, другою – застосування електроенергії, а третьою – запровадження електроніки для автоматизації виробництва. Та із досягненням значного прогресу у розвитку нанотехнологій, біотехнологій, штучного інтелекту, «інтернету речей», будуванні роботів чи 3D-копіюванні світ наразі опинився на порозі так званої четвертої промислової революції.

Такі компанії, як Google та Baidu, вкладають великі гроші у розвиток штучного інтелекту – за підрахунками консалтингової компанії McKinsey&Company, лише у 2016 році вони інвестували в це від 20 до 30 мільярдів доларів.

Що таке штучний інтелект

За тлумаченням Оксфордського словника англійської мови, «штучний інтелект – це теорія та розвиток комп’ютерних систем, спроможних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, такі, як візуальне сприйняття, розпізнавання мови, прийняття рішень та переклад іноземних мов».

Прикладами щоденного використання штучного інтелекту є, наприклад, персональний помічник Siri, що працює під iOS та іншими операційними системами Apple, здатний відповісти на запитання, яке сьогодні число, або ж прочитати вірш. Функція «автопілот» у нових «розумних машинах» також є прикладом досягнень штучного інтелекту. Багато веб-сайтів пропонують відвідувачам поспілкуватися із онлайн-консультантом, та мало хто знає про те, що насправді з ними розмовляє автоматизована система.

Вже до 2024 року штучний інтелект перевищить здібності перекладачів іноземних мов, до 2026 року він буде здатний самостійно писати твори для школярів, до 2027 року сам керуватиме вантажівкою

Час змінити роботу?

Вчені передбачають, що вже через 10 років штучний інтелект почне суттєво змінювати ринок праці. Висновки нещодавнього спільного дослідження науковців з AI Impacts, Оксфордського та Єльського університетів зазначають, що вже до 2024 року штучний інтелект перевищить здібності перекладачів іноземних мов, до 2026 року він буде здатний самостійно писати твори для школярів, до 2027 року сам керуватиме вантажівкою.

Вже через 14 років штучний інтелект остаточно замінить працівників магазинів дрібної торгівлі, у 2049 році роботи зможуть самостійно писати бестселери, а у 2053 році – замінити хірургів для проведення операцій. Поступово передові технології призводитимуть до втрати робочих місць в багатьох країнах світу.

Американський дослідницький центр Pew Research Center зазначає: «Машини просто «з’їдають» людські робочі таланти. І це стосується не лише низькокваліфікованих робіт. Автоматизація, робототехніка, алгоритми та штучний інтелект останнім часом показали, що вони можуть на такому ж самому рівні, або навіть краще, виконувати таку роботу, як дерматологів, менеджерів страхових виплат, правників, контролерів сейсмічної активності на нафтових родовищах, спортивних журналістів чи фінансових репортерів».

Нові вимоги до майбутніх працівників

Ключовим талантом у нових умовах на ринку праці стане креативне та критичне мислення

У нещодавньому звіті IBA Global Employment Institute зазначається, що ключовим талантом у нових умовах на ринку праці стане креативне та критичне мислення. Автори звертають увагу на те, що, «як ми можемо побачити на прикладі компаній Tesla, Uber чи Airbnb, – інновації створюються не тільки сталими учасниками ринку, але й новими стартапами, які створили своє ім’я завдяки революційним ідеям».

Дослідники зазначають, що в умовах розвиненого використання штучного інтелекту ринок потребуватиме більше професіоналів у сфері гуманітарних та соціальних наук, а також талановитих викладачів, IT-менеджерів, та творчих людей. Лікарів також буде складно замінити, незважаючи на те, що шпиталі будуть облаштовані «розумною технікою».

Більша загроза, ніж безробіття

Розвиток штучного інтелекту розділив вчених на два табори: якщо одні науковці обіцяють, що штучний інтелект покращить життя мільйонів людей, то інші вважають, що він становить значно більшу загрозу, ніж втрата робочих місць. Вже декілька років поспіль всесвітньо відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг попереджає, що розробка машин, здатних самостійно мислити, створює загрозу існуванню людства. Засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Inc Ілон Маск закликає до більшого регулювання штучного інтелекту і вважає його найбільшою серед загроз 21-го століття.

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