Грузія звернулася до України щодо взяття під варту та екстрадиції колишнього грузинського президента, екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, українське громадянство якого було припинене у липні цього року. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. За його словами, отримані від грузинської прокуратури запит і матеріали про чотири кримінальні справи проти Саакашвілі міністерство передає до Генпрокуратури України – для екстрадиційної перевірки.