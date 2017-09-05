Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
05 Вересень 2017, Київ 17:09
Відео

Грузія офіційно попросила Україну затримати і передати їй Саакашвілі (відео)

Грузія офіційно попросила Україну затримати і передати їй Саакашвілі (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:23
0:00:00 /0:01:23
ЗАВАНТАЖИТИ

Грузія звернулася до України щодо взяття під варту та екстрадиції колишнього грузинського президента, екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, українське громадянство якого було припинене у липні цього року. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. За його словами, отримані від грузинської прокуратури запит і матеріали про чотири кримінальні справи проти Саакашвілі міністерство передає до Генпрокуратури України – для екстрадиційної перевірки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG