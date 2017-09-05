Радник голови СБУ підтвердив план обміну заручників «87 на 309»

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив план обміну з сепаратистами на окупованій частині Донбасу заручників за формулою 87 людей, визволення яких прагне Київ, на 309 тих, кого хочуть звільнити сепаратисти, про який повідомляли раніше у вівторок.

Як сказав він в інтерв’ю телевізійному «5-му каналові», подробиці такого плану має обговорити вже в середу Тристороння контактна група на зустрічі в білоруському Мінську.

При цьому Тандіт наголосив про тих, кого може звільнити влада України: «Ми говоримо про тих людей, які ідентифіковані, які не здійснювали особливо тяжких злочинів і мають стосунок безпосередньо до антитерористичної операції. Ми не розглядаємо осіб, які здійснювали особливо тяжкі злочини, або ж осіб, які не мають стосунку до АТО».

Коли саме міг би відбутися обмін, поки що не відомо. В СБУ також припускають, що згадані цифри можуть змінюватися.

Раніше у вівторок представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що не може коментувати попередні повідомлення з посиланням на іншого представника України в цій же підгрупі Віктора Медведчука про план обміну «87 на 309». «Ми працюємо... Я ніколи не коментую перед роботою групи те, що може зашкодити її роботі завтра», – заявила вона.

При цьому Геращенко сказала, що українській стороні відоме місце утримання 87 зі 144 заручників бойовиків на Донбасі. Водночас, за її словами, бойовики підтверджують лише 71. За її словами, останнім часом кількість незаконно утримуваних на окупованих територіях українців зросла до 144.

Наприкінці липня в СБУ повідомляли, що кількість утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі українських заручників складала 137 людей. У суботу, 2 вересня, Юрій Тандіт уже говорив про 144 утримуваних бойовиками на Донбасі. За його словами, цифра дещо зросла через те, що були затримані звичайні цивільні. За даними поліції і правозахисників, бойовики останніми днями викрали кількох цивільних мешканців. «Їм інкримінують надумані звинувачення у шпигунстві та інших злочинах, яких вони не скоювали», – додав радник.