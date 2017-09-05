Геращенко: українська сторона знає про місце перебування 87 заручників зі 144

Представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що українській стороні відоме місце утримання 87 зі 144 заручників бойовиків на Донбасі. Водночас, за її словами, бойовики підтверджують лише 71.

«Останній рік ключова тема всіх засідань гуманітарної підгрупи – це звільнення заручників, і Україна давно готова до широких компромісів у питаннях звільнення заручників. На жаль, за цей час, як ми бачимо, зросла кількість тих, кого незаконно утримують на окупованих територіях. Сьогодні це 144 українці», – сказала Геращенко.

За словами Геращенко, представники бойовиків в останні кілька місяців шантажем вимагають від України внести до списку на звільнення 43 осіб, які не мають жодного відношення до бойових дій на Донбасі.

На уточнювальне запитання, чи дійсно Україна запропонувала обмін заручниками у форматі 87 на 309, про що заявив спецпредставник з питань гуманітарного характеру у Тристоронній контактній групі Віктор Медведчук, Геращенко сказала: «Ми працюємо... Я ніколи не коментую перед роботою групи те, що може зашкодити її роботі завтра».

Наприкінці липня у СБУ повідомляли, що кількість утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі українських заручників складала 137 людей.