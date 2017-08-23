Спецпредставник ОБСЄ підтвердив відсутність поступу щодо заручників на зустрічі в Мінську

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік після її зустрічі в білоруському Мінську підтвердив, що в питанні про звільнення заручників він не може заявити про поступ.

За його словами, в гуманітарній робочій підгрупі тривали інтенсивні дискусії з цього питання.

Серед результатів зустрічі головним стало те, що Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької і Луганської областей оголосила про повну підтримку безстрокового припинення вогню у зоні конфлікту на сході Україні у зв’язку з початком навчального року з півночі на 25 серпня.

При цьому Сайдік заявив про особливу значущість заяви керівників країн «нормандської четвірки» про підтримку цього перемир’я на Донбасі, зроблену напередодні засідання, пізно ввечері у вівторок, за результатами їхньої телефонної розмови. Такого раніше не було, визнав дипломат.

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську призначена на 6 вересня.

Раніше в середу речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у фейсбуці, що звільнення заручників залишається одним із основних питань. «Цей процес залишається заблокованим через неконструктивну позицію ОРДЛО: їхні представники хочуть звільнення 42 людей, які не мають стосунку до подій на Донбасі», – наголосила вона.