У Мінську оголосили про безстрокове перемир’я на Донбасі з 25 серпня – Оліфер

Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей оголосила 23 серпня про повну підтримку безстрокового припинення вогню у зоні конфлікту на Сході Україні у зв’язку з початком навчального року, повідомила у Facebook речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її даними, перемир’я має початись із півночі 25 серпня.

«З метою моніторингу сторони також зобов’язалися забезпечити надійний і безпечний доступ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на всій території України, відповідно до її мандату», – зазначила Оліфер.

Також вона зазначає, що звільнення заручників залишається одним із основних питань роботи Тристоронньої контактної групи.

«Цей процес залишається заблокованим через неконструктивну позицію ОРДЛО: їхні представники хочуть звільнення 42 людей, які не мають стосунків до подій на Донбасі», – наголосила Дарка Оліфер.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Мінську, представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік заявив про особливу значущість заяви лідерів країн «нормандської четвірки» про підтримку перемир’я на Донбасі, зроблену напередодні сьогоднішнього засідання ТКГ. Такого раніше не було, визнав він.

22 серпня керівники України, Німеччини, Франції і Росії в телефонній розмові в так званому «нормандському форматі» висловили рішучу підтримку рішенню оголосити новий режим припинення вогню з нагоди початку навчального року.

«Лідери висловили сподівання, що це припинення вогню призведе до сталого покращення безпекової ситуації в інтересах школярів та всього цивільного населення Донбасу. На основі сталого режиму припинення вогню лідери підтвердили персональну відданість подальшій імплементації мінських домовленостей», – мовиться у спільній заяві.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.