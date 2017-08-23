Країни-сусіди розуміють: чим більше ворог проллє крові в Україні, тим менше лізтиме до них – Арестович

Нова зброя російських окупантів і підтримуваних ними бойовиків – умисні підпали, нова тактика «спаленої землі» – так називають у штабі української воєнної операції на Донбасі спровоковані обстрілами масштабні пожежі, які останніми днями знищують поля, лісосмуги, житлові будинки і цілі населені пункти поблизу лінії розмежування. Тим часом лідери «Нормандської четвірки» у телефонному режимі напередодні домовилися про новий режим припинення вогню, так зване «шкільне» перемир’я. То ж перемир’я чи «спалена земля»? Чого чекати від російсько-гібридних сил? Це обговорювали в ефірі «Вашої Свободи».