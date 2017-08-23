На Донеччині близько 80 будівель були знищені вогнем через обстріли бойовиків – Тука

За останні кілька днів на Донеччині внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків і подальших пожеж були знищені близько 80 будівель, повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

За його словами, розповсюдженню вогню також сприяє пожежонебезпечна ситуація, яка панує в країні.

«В останні дні, на Донеччині близько 80 будівель було знищено саме вогнем. Варто зазначити, що зараз взагалі в державі пожежонебезпечна ситуація. І тому ці варварські дії, які застосовуються з боку терористів, наражають нас на ще більшу небезпеку розповсюдження цієї пожежі іншими територіями області. В авіації є термін «килимове бомбардування», а це така сама тактика лише із застосуванням артилерії», – розповідає Тука.

Найбільше від обстрілів потерпає приватний сектор, зауважує заступник міністра з питань окупованих територій. Втім місцеві військово-цивільні адміністрації наразі контролюють ситуацію.

«Зараз цим займаються місцеві військово-цивільні адміністрації, до нас з офіційним проханням про додаткову допомогу ніхто не звертався. Засобів і фінансових, і матеріальних в області поки що вистачає», – каже Тука.

За його словами, за період війни найбільше від обстрілів постраждали Піски, Опитне і Водяне.

У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомляють про обстріли житлових кварталів у Красногорівці на Донеччині та підпали сухостоїв, лісових насаджень і цивільних споруд.

Раніше голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський повідомляв про пожежі у селищі Жованка та селі Водяному Ясинуватського району.

За даними українських військових і рятувальних служб, в результаті обстрілів постійно виникають пожежі у будинках мирних жителів, господарських будівлях, на полях і в лісах. У штабі АТО вже назвали такі дії «тактикою випаленої землі».